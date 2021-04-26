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Aç ayılar Hanönü ilçesinde arı kovanlarına musallat oldu

Kastamonu’nun Hanönü ilçesine aç kalan ayılar, 6 vatandaşa ait arı kovanlarını parçaladı.

KASTAMONU 26.04.2021, 10:29
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Aç ayılar Hanönü ilçesinde arı kovanlarına musallat oldu

Kastamonu’nun Hanönü ilçesine aç kalan ayılar, 6 vatandaşa ait arı kovanlarını parçaladı.

Hanönü’nde aç kalan ayılar, arı kovanlarına dadandı. Geçen hafta ilçenin Gelinbükü Mahallesi’nde iki vatandaşa ait arı kovanlarına saldıran ayılar, bu kez Gökceağaç köyünde arı üreticiliği yapan Ahmet Ünal, Mustafa Demirci ve Murat Baydar ile ilçe merkezinde ikamet eden Cemil Korkmaz’a ait arı kovanlarını parçalayarak bal peteklerini dağıttı. Köylüler, parçalan kovanların yanında ise ayıların ayak izinin olduğu belirledi. Parçalanan arı kovanlarından bazılarının sahibi olan Ahmet Ünal, aç ayıların tel örgüleri yıkarak arı kovanlarına kadar geldiğini ve kovanlarda bulunan bal peteklerini alıp götürdüğünü söyledi.
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