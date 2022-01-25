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3,53 gram eroinle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
Kastamonu polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 3,53 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
KASTAMONU 25.01.2022, 12:45
Kastamonu polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 3,53 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3,53 gram eroin ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.