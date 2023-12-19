Genişletilen araç filosu ile Mersin’in dört bir yanından gelen ihbarlara yanıt veren Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren bakımevi ekibi, sabahın erken saatlerinde patili dostlar için çalışmalara başlıyor. Gün boyu sahada olan ekipler, gelen ihbarlara aciliyet durumuna göre gidiyor. Ekiplere ihbarlar trafik kazalı hayvan, hasta hayvan, kısırlaştırma, bakıma muhtaç hayvan, ölü hayvan toplama, kedi evi talepleri ve şikayetleri, vatandaş önerileri ile bilgi-talep değerlendirme şeklinde düşüyor. İhbarı yapan vatandaşlarla birebir iletişime geçen ekipler, hayvanın konumu ve durumu hakkında bilgi alıyor. İlk müdahalesi sahada yapılarak alınan patili dostlar, daha sonra bakımevine getiriliyor. Saha ekibi, patili dostları Bakımevi’nin uzman personeline emanet ederek, tedavisinin sürmesini sağlıyor. Röntgen, ultrason, kan sayım ve biyokimyasal test cihazı, hızlı test kitleri, mikroskop, kuvöz gibi son teknoloji cihazlarla çalışan ekipler, bakımevine getirilen patili dostun hastalığına göre tedavi uyguluyor. Patili dostlar her detayın düşünüldüğü ve her türlü tedavi olanağının olduğu bakımevinde, ilgiyle ve sevgiyle bakılarak tedavi ediliyor.

Evcil ve Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürlüğü’nde çözüm uzmanı olarak çalışan Çağdaş Ayhan, alınan ihbarların işleyiş sürecini anlattı. Teksin’den gelen ihbarları konu başlıklarına göre ayırarak sahadaki ilgili personele ilettiklerini söyleyen Ayhan, Alo 185 üzerinden aldıkları ihbar sayısını paylaşarak, “Alo 185 çağrı merkezi, bakımevi ile alakalı ilk talebini bizlere 8 Haziran 2020 tarihinde attı. Bu tarihten itibaren 126 bin 728 talebe yanıt verdik. Günlük ortalama talep sayımız ise 110-125 arasında değişiyor” dedi.



Ekiplerin ihbarları alır almaz en kısa sürede ulaşmaya çalıştığını belirten Ayhan, “Ekiplerimizin hızlı bir şekilde gitmelerini istiyoruz. Ama her talebe aynı anda ve aynı zamanda yanıt veremiyoruz. Konu başlıklarına ve aciliyet durumlarına göre sıralama yapmamız gerekiyor. İlk başta kaza geçiren ve yaralı hayvanlara öncelik veriyoruz. Onun dışında hasta hayvan, bakıma muhtaç hayvan ve toplama taleplerine de hızlı bir şekilde müdahale etmeye özen gösteriyoruz” diye konuştu.



Ayhan, talep üzerine alınan hayvanların iyileşene kadar bakımeviende misafir edildiğini söyleyerek, “Ekiplerimiz, hayvanların ilk müdahalesini sahada yapıyor. Sonrasında bakımevine getiriliyor. Eğer tedavisinin devamlılığı sağlanacaksa, bakımevinde bulunan veteriner hekimlerimiz ve veteriner sağlık teknikerlerimiz tarafından müdahalesi devam ediyor” şeklinde konuştu.



Ayhan, ölü ihbarı gelen hayvanların da alınarak, Bakımevi’nin üst kısmında yer alan mezarlığa defnedildiğini ekledi.

Kaşlı Geçici Bakımevi’nde veteriner olarak görev yapan Ömer Benli ise getirilen tüm hayvanların tam donanımlı ekipmanlarla teşhis ve tedavisinin yapıldığını söyleyerek, “Kedi, köpek fark etmeksizin buraya gelen her can dostumuza tedaviye başlıyoruz. Örneğin bugün gelen kedimiz, gençlik hastalığı şüphesiyle geldi. Sahada çalışan tekniker arkadaşlar, öncesinden şüphelerini söylüyorlar. Biz de geldiği zaman, ona istinaden tedaviye başlıyoruz. Trafik kazası gibi durumlardan dolayı kırığı olanları röntgene alıyoruz. Eğer hayvan gebe ise, ultrasonla müdahale ediyoruz. Bu kedimiz gençlik hastalığı şüphesiyle geldiği için test yaptık ve pozitif çıktı. Ona göre de tedavimize başladık. Bütün gelen can dostlarımıza, bu şekilde yaklaşıyoruz” dedi.