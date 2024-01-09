Rizespor 0-4 Beşiktaş

Maçtan Dakikalar

4. dakikada gelişen Beşiktaş atağında ceza sahası dışında topla buluşan Rashica’nın sert vuruşu ile meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

22. dakikada ceza sahası dışından topla buluşan Altin Zeqiri’nin ceza sahası içine yaptığı ortasını kafayla karşılayan Gaich’in vuruşunu kaleci Mert Günok kurtardı.

25. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında İbrahim Olawoyin’in pasıyla topu önüne alan Benhur Keser’in şutunu kaleci Mert Günök kornere çeldi.

28. dakikada topla ceza sahası içine kadar giren Altin Zeqiri’nin vuruşu ile defanstan seken topu karşılayan Gaich’in şutu ile top filelerle buluştu. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Abdulkadir Bitigen, ofsayt gerekçesi ile golü iptal etti.

37. dakikada orta sahadan İbrahim Olawoyin’in pasıyla topla buluşan Dal Varesanovic, ceza sahası dışından şutu az farkla auta çıktı.

45. dakikada Demir Ege Tıknaz’ın pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Semih Kılıçsoy’un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

47. dakikada Rashica’nın şutunun ardından savunmadan seken topu ceza sahası içerisinde önünde bulan Semih Kılıçsoy’un şutu ile top filelerle buluştu. 0-3

55. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında Dal Varesanovic’in vuruşu ile defanstan seken topu önünde bulan Jonjo Shelvey’in şutu ile meşin yuvarlak direkten döndü.

66. dakikada sağ çaprazdan İbrahim Olawoyin’in ortası karşılayan Gaich’in gelişine vuruşunu kaleci kurtardı.

68. dakikada Beşitaş’ın atağında topla ilerleyen Rashica’nın vuruşu az farkla auta çıktı.

76. dakikada Jonjo Shelvey’in köşe vuruşu ile yaptığı ortasını kafayla karşılayan Altin Zeqiri’nin vuruşunu kaleci Mert Günok kornere çıkarttı.

79. dakikada topla ilerleyen Semih Kılıçsoy’un ceza sahası içinde yaptığı pas ile topla buluşan Cenk Tosun, meşin yuvarlağı boş kaleye yuvarladı. 0-4



Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Mustafa Savranlar

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan (Tarık Çetin dk. 46), Casper Hojer, Seyfettin Anıl Yaşar (Martin Minchev dk. 52), Emirhan Topçu, Muhammet Taha Şahin (Eray Korkmaz dk. 70), İbrahim Olawoyin, Altin Zeqiri, Dal Varesanovic (Oscar Pinchi dk. 63), Benhur Keser (Gutavo Sauer dk. 70), Adolfo Gaich

Yedekler: Zafer Görgen, Halil İbrahim Pehlivan, Attila Mosci, Mithat Pala, Mame For Faye

Teknik Direktör: İlhan Palut

Beşiktaş: Mert Günok, Umut Meraş (Serkan Emrecan Terzi dk. 86), Bakhtiyor Zaynutdinov, Tayyip Talha Sanuç, Onur Bulut, Amir Hadziahmetovic, Semih Kılıçsoy (Mustafa Erhan Hekimoğlu dk. 86), Gedson Fernandes, Demir Ege Tıknaz (Ayfur Bingöl dk. 73), Milot Rashica (Rachid Ghezzal dk. 73), Cenk Tosun (Jackson Kyanvubu Muleka dk. 80)

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Ante Rebıc, Emirhan Delibaş, Yakup Arda Kılıç, Aytuğ Batur Kömeç

Teknik Sorumlu: Serdar Topraktepe

Goller: Rashica (dk. 4), Semih Kılıçsoy (dk. 45 ve 47), Cenk Tosun (dk. 79) (Beşiktaş)

Sarı Kartlar: İbrahim Olawoyin, Emirhan Topçu (Çaykur Rizespor), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)