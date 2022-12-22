TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, sezona şampiyonluk parolasıyla başlamış ve alınan sonuçlardan sonra zirveyi yakıdan takip ediyordu. Sahada oynanan oyun ve puan durumunda istenilen yere gelinememesinden dolayı 52 Orduspor FK maçında alınan mağlubiyetten sonra Teknik Direktör Erman Güraçar’la yollar ayrıldı. Kısa bir süre sonra yeşil-kırmızlı camia, Selahaddin Dinçel’i takımın başına getirdi. Fakat Dinçel de zirve takibini sürmekte zorlandı ve Karşıyaka son 3 haftada aldığı 3 beraberlikle 5. sıraya kadar gerilerken, galibiyete de hasret kaldı.

İzmir temsilcisi, son galibiyetini kasım ayında oynanan Çatalcaspor karşısında aldı. Öte yandan Karşıyaka, devrenin ikinci yarısında evinde Nevşehir Belediyespor’u konuk edecek.