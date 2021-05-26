Sarıkamış’ta yavru ayı gündüz ilçe merkezine indi

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde aç kalan yavru ayı, gündüz hiç kimseye aldırış etmeden ilçe merkezine indi.

Sarıkamış’ta Sarıçam ormanlarında yaşayan boz ayıları günün her saatinde görmek mümkün, annesi olmadan yalnız başına yiyecek bulmak için merkeze inen yavru boz ayı vatandaşlara aldırış etmeden yiyecek aradı.

Önce istinat duvarından salınarak inen yavru ayı, çöpte yiyecek bulamayınca koşarak evlerin arasına girdi. Burada yerlerde yetişen otlarla karnını doyurmaya çalışan yavru ayı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Bir süre yiyecek arayan ve aradığı yiyeceği bulamayan yavru ayı, daha sonra geldiği yerden koşarak ormanın derinliklerinde gözlerden kayboldu.