Sarıkamış’ta otelcilerin sömestre tatili önlemleri

Sarıkamış’ta faaliyet gösteren 30 otel işletmecisi Sarıkamış Turizm Derneği çatısı altında buluşarak, sömestre tatili dolayısıyla kayak merkezinde oluşacak yoğunluktan dolayı yaşanabilecek sorunlar ve çözüm önerileri için bir toplantı düzenlendi.

Toplantıda yoğunluktan dolayı yaşanılması muhtemel olumsuzlukların önüne geçilmesi bir takım önlemler alındı.

Toplantının ardından açıklamada bulunan Sarıkamış Turizm Derneği Başkanı Serkant Aykul, son döneme kış turizminin parlayan yıldızı olan Sarıkamış’ta, buna paralel olarak çok sayıda yerel girişimci tarafından yeni işletme turizmine kazandırıldığını söyledi.

Aykul, “Sarıkamış’ta şu anda 30’un üzerinde otel ile yaklaşık 3 bin yatak kapasitesine ulaşmış bulunmaktayız. Fakat hızla artan yatak kapasitemiz beraberinde uçak seferleri, yeni pist ve tesis ihtiyacı, suni karlama gibi bir çok ihtiyacı doğurmuştur. Toplantımızda bu sorunlar bir rapor haline getirilerek, önümüzdeki günlerde yapacağımız görüşmelerle yetkili makamlara sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi iletmeyi amaçlıyoruz” dedi.