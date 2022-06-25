Oto hırsızları polisten kaçamadı

Kars’ta oto hırsızlığı yapan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, Merkez Mahallesi Aşık Mehmet Hicrani Sokak üzerinde meydana geldi. Evinin önünde otomobilini görmeyen A.E. durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Kazımpaşa Polis Merkezi ekipleri olay yerine gelerek inceleme başlattı.

Polis çalınan otomobille ilgili olarak Kent Güvenlik Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemine (PTS) çalışma yaptı. Yapılan çalışma sonucu hırsızlık olayını daha önce hırsızlıktan kaydı ve başka bir suçtan aranması olan ve ehliyeti olmayan F.M. (20), M.Ö.’nün (20) yaptığı tespit edildi.

Yapılan fiziki takip sonucu araç Atatürk Caddesi’nde terk edilmiş halde bulunurken, şahıslar ise olaydan yaklaşık 4 saat sonra yaya olarak Bayrampaşa TOKİ bölgesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli 2 kişi Kazımpaşa Polis Merkezi’ne getirilerek ifadelerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen 2 kişi çıkarıldıkları Sulh Ceza Mahkemesi’nce “oto hırsızlığı” suçuyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“Araç sürmeyi öğrenmek için aracı çalmışlar”

Öte yandan şüpheli F.M. ve M.Ö. verdikleri ifade de, “yaya olarak gezerken aracın sürücü tarafındaki camın açık olduğunu, camdan aracın içerisine baktıklarında aracın anahtarının vites tarafında olduğunu ve araç sürmeyi öğrenmek için aracı aldıklarını” ortaya çıktı.

(IÇ-