Son Dakika
Kars’ta video-konferansla genel asayiş toplantısı yapıldı
Kars’ta video-konferansla genel asayiş ve güvenlik toplantısı yapıldı.
KARS 28.12.2020, 13:40
6
Kars’ta video-konferansla genel asayiş ve güvenlik toplantısı yapıldı.
Kars Valiliği Toplantı Salonu’nda Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz Başkanlığı’nda düzenlenen toplantıya Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Vali Yardımcısı Mehmet Zahid Doğu, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sadıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan ve ilçe kaymakamları video- konferans bağlantısıyla katıldı.Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında genel asayiş ve güvenlik konuları ile Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında yapılan çalışmaların değerlendirildi.
14°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|29
|2. Alanyaspor
|15
|27
|3. Gaziantep FK
|14
|27
|4. Fenerbahçe
|14
|26
|5. Beşiktaş
|13
|25
|6. Karagümrük
|14
|21
|7. Hatayspor
|13
|21
|8. Malatyaspor
|14
|20
|9. Trabzonspor
|15
|20
|10. Göztepe
|15
|19
|11. Kasımpaşa
|15
|19
|12. Konyaspor
|13
|18
|13. Rizespor
|13
|18
|14. Sivasspor
|13
|17
|15. Antalyaspor
|14
|17
|16. Başakşehir
|14
|16
|17. Ankaragücü
|14
|12
|18. Denizlispor
|14
|12
|19. Gençlerbirliği
|13
|12
|20. Erzurumspor
|15
|12
|21. Kayserispor
|13
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|16
|32
|2. Tuzlaspor
|15
|30
|3. Samsunspor
|16
|30
|4. Altay
|15
|29
|5. Adana Demirspor
|15
|28
|6. Ankara Keçiörengücü
|16
|28
|7. Altınordu
|16
|27
|8. İstanbulspor
|14
|25
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Bandırmaspor
|16
|21
|11. Menemen Belediyespor
|16
|19
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Balıkesirspor
|15
|15
|14. Boluspor
|15
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|15
|13
|16. Adanaspor
|13
|12
|17. Ankaraspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|15
|32
|2. Everton
|15
|29
|3. Leicester City
|15
|28
|4. M. United
|14
|27
|5. Tottenham
|15
|26
|6. Man City
|14
|26
|7. Aston Villa
|13
|25
|8. Chelsea
|15
|25
|9. Southampton
|15
|25
|10. West Ham
|15
|22
|11. Wolverhampton
|15
|21
|12. Leeds United
|15
|20
|13. Newcastle
|14
|18
|14. Crystal Palace
|15
|18
|15. Arsenal
|15
|17
|16. Brighton
|15
|13
|17. Burnley
|14
|13
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|15
|8
|20. Sheffield United
|15
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Villarreal
|15
|26
|5. Barcelona
|14
|24
|6. Sevilla
|13
|23
|7. Granada
|14
|21
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Real Betis
|15
|19
|10. Athletic Bilbao
|15
|18
|11. Cádiz
|15
|18
|12. Getafe
|14
|17
|13. Deportivo Alaves
|15
|17
|14. Valencia
|15
|15
|15. Levante
|14
|15
|16. Elche
|13
|15
|17. Eibar
|15
|15
|18. Real Valladolid
|15
|14
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12
Sayfalar Tümü