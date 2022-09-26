Kars’ta tır sürücüsü tutuklandı

Kars’ta tır ile çarpıştı ve 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada, gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklandı.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde Uğur G. idaresindeki tır ile Recep Sarı idaresindeki otomobil çarpıştığı kazada yaralı olarak hastaneye sevk edilen tır sürücüsü Uğur G. tedavisinin ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan sürücü jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sürücü çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.