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Kars’ta ot yüklü traktörler tehlike saçıyor

Kars’ta ot yüklü traktörler trafikte sürücülere zor anlar yaşatıyor.

KARS 09.08.2022, 15:44
Kars’ta ot yüklü traktörler tehlike saçıyor

Kars’ta ot yüklü traktörler trafikte sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Kars’ta ot hasadı ile birlikte tarlalarındaki otları traktörlerle evlerine taşımaya çalışan çiftçiler, yollarda kazalara davetiye çıkarıyor.

Yollarda bu mevsimde aşırı yüklü traktörlere sıkça rastlandığını belirten sürücüler, “Çiftçiler tarlalarından biçtikleri otları bu mevsimde evlerine taşıyarak kış mevsimi için hazırlık yapıyor. Ancak çiftçiler taşıma işlemini bir an evvel bitirmek için traktörlerine aşırı yükleme yapıyor. Hal böyle olunca da tek şeritli bir yolu tamamen kapatan traktörler, kazalara davetiye çıkarıyor. Yetkililerin özelikle bu mevsimde kontrollerini artırması gerekiyor” dediler.

Öte yandan özellikle gece aşırı yüklü olan ve arkasında ışıkları olmayan traktörler büyük tehlike oluşturuyor.

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