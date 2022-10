Kars’ta Mevlidi Nebi Haftası etkinliği

Kars’ta "Mevlidi Nebi Haftası" ile "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Kars İl Müftülüğünce, Mevlidi Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri çerçevesinde, “Peygamberimiz, Cami ve İrşat” temasıyla düzenlenen konferans, Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün katılımıyla gerçekleştirildi.

Kültür Müdürlüğü Salonu’nda düzenlenen konferans, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İl Müftüsü Hamza Bayram’ın açılış konuşmasının ardından söz alan Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Yüce İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in güzel ahlakı, emin kişiliği, yaşantısı, edep ve hayasıyla, insana ve İslam’a ait değerli her ne varsa onu kalbinde ve benliğinde taşıyan örnek bir şahsiyet olduğunu belirtti.

Vali Öksüz, “O, alemlere rahmet olarak gönderilen ve cehalet bataklığına saplanmış insanlığın elinden tutarak Rabbine doğru yönlendirilen sevgi elçisi idi. Onun gelişiyle, onun irşadıyla, insanca yaşamak öğrenildi; kadınlar ve çocuklara değer verildi. İlahi öğretileri ile ebediyete kadar dünyanın barış ve kardeşlik yurdu olması için çaba gösterdi. O, peygamberliği süresince usulüne uygun, yani ihlasla, inançla, samimiyetle, güler yüzle, tatlı dille ve en önemlisi Allah rızası için yürüttüğü tebliğ ve irşat göreviyle cahiliye toplumunun değişim ve dönüşümünü gerçekleştirmiş, onları maddi ve manevi kirlerden arındırmış ideal bir ümmet oluşturmuştur” diye konuştu.

“Elbette her insan, fıtratı gereği söz konusu yükümlülüklerini yerine getirebilecek bir donanıma, imkana ve iradeye sahiptir" diyen Vali Öksüz, "Her zaman iyiye, doğruya, helal ve temiz olana yönelmek; kötülükten, günahtan, haramdan sakınmak bizim en önemli görevlerimizden birisidir. Bunun için de irşada, yani doğru yola yönelmeye ve doğruyu göstermeye ihtiyacımız var. İrşat, yani doğru yolu gösterme, temelde Allah’ın elçilerinin, varislerinin ve elbette ilahiyatçıların görevi olmakla birlikte, her Müslümanın gücü ve imkanı ölçüsünde kendisine, diğer din mensuplarına ve bütün insanlığa karşı yürütmesi gereken kutsal bir kulluk görevidir. Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de, ’Siz, insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz, iyiliği emredersiniz, kötülükten alıkoyarsanız’ buyuruyor. Bu manada, iyiliği emretme, kötülükten vazgeçirme her Müslümana farzdır. Bizler, ümmet olarak, cömertlik, tevazu, sevgi, saygı, cesaret, güzel ahlak, şefkat, merhamet, adalet gibi bütün iyi hasletleri yüce İslam Peygamberi’nden öğrendik. Ve bizler, yüce İslam Peygamberi’ni örnek aldığımız, onun izinden gittiğimiz sürece geleceğimiz sağlam temeller üzerinde ilerleyecek ve dünyamız bir cennet bahçesine dönecektir. Çünkü Yüce Allah’ın sevgisine, hoşnutluğuna ve bağışlamasına ermenin tek yolu, Peygamber’imizin yolundan gitmektir” şeklinde konuştu.

Kars İl Müftülüğünce Mevlidi Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren imam, hatip ve müezzinler ile emekli olan bir imama plaket ve ödüllerinin verilmesinin ardından program sona erdi.