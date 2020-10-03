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Kars Kalesi Azerbaycan bayrağı renkleriyle ışıl ışıl

KARS KALESİ AZERBAYCAN BAYRAĞI RENKLERİYLE IŞIL IŞIL(KARS-İHA)

KARS 03.10.2020, 10:10
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Kars Kalesi Azerbaycan bayrağı renkleriyle ışıl ışıl

Kars’ın önemli tarihi yerlerinden birisi olan Kars Kalesi Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

Kars Valisi ve Belediye Başkanı Türker Öksüz’ün talimatlarıyla kalenin ışıklandırmalarının bir kısmı mavi, kırmızı be yeşil rengi verilerek Azerbaycan Bayrağı kale surlarına yansıtıldı. Kenttin her yerinden görülen Kars Kalesi’ndeki Azerbaycan Bayrağı renkleri vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılandı.

Böylece Azerbaycan’a bir destekte Kars Valisi ve Belediye Başkanı Türker Öksüz’den gelmiş oldu.

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