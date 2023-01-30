Kars gündüzlü engelli bakım merkezi açılıyor

06 kapsamında Gündüzlü Engelsiz Yaşam Merkezi Projesi olarak hayata geçirilen Kars Gündüzlü Engelli Bakım Merkezi tamamlandı.

Önümüzdeki günlerde gündüzlü bakım hizmeti vermeye başlayacak olan Gündüzlü Engelsiz Yaşam Merkezi için başvurular alınmaya başlandığı bildirildi.

Gündüzlü Engelsiz Yaşam Merkezi’nden yararlanmak isteyen vatandaşların; 0-18 yaş aralığında olan engelli çocuklar için çocuğun bakımını üstlenen kişinin başvuru dilekçesi ve yetkili hastaneden alınacak Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirme Raporu (ÇÖZGER), 18+ yaş engelli bireyler için Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında Erişkinler İçin Sağlık Kurulu Raporu ile başvuru yapması gerektiği belirtildi.

Başvuru yapmak isteyen vatandaşları belirtilen rapor ile birlikte 30 Ocak 2023 tarihinden itibaren Kars Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürlüğü’ne başvuru yapmaları gerektiğini ifade edildi.