Kafkas Üniversitesi YKS Yerleştirme yüksek doluluk oranına ulaştı

Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre yüksek doluluk oranına ulaştı.

Yükseköğretim Kurumları Sınav (YKS) sonuçları açıklandı. Buna göre KAÜ, yüzde 101’lik doluluk oranını buldu. Öğrencilerin her yıl tercih ettiği üniversitelerden birisi olan Kafkas Üniversitesi, bu yıl da tam doluluk oranı ile en çok tercih edilen üniversiteler arasında yerini aldı.

Lisans eğitiminde; 2 bin 95 kontenjana 2 bin 59 öğrencinin yerleşmesi ile yüzde 98 oranında doluluk gerçekleşirken, Önlisans eğitiminde; 2 bin 535 kontenjana, 2 bin 613 öğrencinin yerleşmesi ile doluluk oranı yüzde 103 oldu.

Toplam 4 bin 630 kontenjana 4 bin 672 öğrencinin yerleşmesi ile doluluk oranı yüzde 101 olan KAÜ’de, özel yetenek sınavları, ek yerleştirmeler ve lisansüstü kayıtların yapılması ile bu oranların çok daha üzerine çıkması bekleniyor.