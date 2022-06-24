Kars’ta düzenlenen “16 Ağustos Fetih Kupası”nda Sağdıç, rüzgarı esti. Sağdıç’ın da yer aldığı karşılaşmada Emniyet Müdürlüğü rakibi DHMİ’yi 3-0’lık skorla ezdi geçti.

Kars’ta düzenlenen Kurumlar arası "16 Ağustos Fetih Kupası" voleybol karşılaşmaları İsmail Aytemiz Spor Salonu’nda devam ediyor. Bir birinden güzel karşılaşmalara sahne olan turnuvada takımını tribünde izleyen İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, karşılaşma esnasında kendisini duymayan takımına sesini duyurmak için forma giydi saha çıktı. Sağdıç’ın bir maestro gibi takımını yönettiği Emniyet Müdürlüğü Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Harakani Havalimanı Müdürlüğü’nü 3-0’lık skorla geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Emniyet Müdürlüğü Voleybol takımıyla saha çıkan İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç’ın iyi bir ’pasör’ olduğu ise dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan Kars’ta düzenlenen Kurumlar arası “16 Ağustos Fetih Kupası” voleybol karşılaşmaları vatandaşlardan da yoğun ilgi görüyor. İsmail Aytemiz Spor Salonu’nda yerini alan vatandaşlar tuttukları takımlara da destek veriyor.