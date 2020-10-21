AK Parti Sarıkamış Gençlik Kollarından Yıldırım’a ziyaret
AK PARTİ SARIKAMIŞ GENÇLİK KOLLARINDAN YILDIRIM’A ZİYARET
AK Parti Sarıkamış Gençlik Kolları Başkanı Abdullah Boztaş ve teşkilatı, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü nedeniyle İhlas Haber Ajansı (İHA) Sarıkamış Temsilcisi Alper Yıldırım’ı ziyaret etti.
Başkan Boztaş, yaptığı ziyaretinde Anadolu Ajansı Sarıkamış Muhabiri Hüseyin Demirci ve İhlas Haber Ajansı Sarıkamış Muhabiri Alper Yıldırım başta olmak üzere tüm gazetecilerin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutladı.
Sarıkamış gündemiyle ilgili konuların konuşulduğu ziyarette, gazetecilik mesleğinin ne kadar önemli bir meslek olduğuna işaret edildi. Boztaş, gazetecilerin zor şartlar altında görevini yaparak kamuoyunu doğru bilgilendirme noktasında gayretleri olduğunu dile getirdi.
İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Alper Yıldırım ise, bu özel günde yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.
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