Meteorolojini uyardığı kar yağışı Mersin'in yüksek rakımlı bölgelerinde etkili oldu. Erdemli ilçesinde yaklaşık bin rakımdan itibaren kar nedeniyle zorluklar yaşandı. Özellikle Aydınlar, Tozlu, Yağda, Güzeloluk, Toros ve Sarıkaya mahallelerinin yer aldığı Avgadı Yaylasına giden yol da sürücü ve yolcular zor anlar yaşadı. Bir çok aracın yolda kaldığı bölgeye karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Karayolları ekipleri yolu temizlerken, jandarma da özellikle tali yollarda kalanlara yardıma koştu. Jandarma ekipleri yolda kalan bazı araçları ise iteleyerek kurtardı.

Kar yağışının bugün durduğu bölgede ekipler, kış lastiği olmayan ve zincirsiz araçların bölgeye geçişine izin vermediği belirtildi.