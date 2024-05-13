Doğada Yaşam Okulu tarafından her yıl ilkbahar ve sonbahar aylarında düzenlenen ve geleneksel hale gelen İstanbul Karavan Festivali, 5’inci kez karavan tutkunlarını ve doğaseverleri 17-19 Mayıs tarihleri arasında Kilyos’ta buluşturuyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da karavan tutkunlarına farklı bir deneyim vaat eden festivalde 3 gün boyunca yoga, zipline, tırmanma parkuru, paracord bileklik yapımı gibi eğlenceli aktivitelerin yanı sıra keyifli atölye çalışmaları, konserler ve doğada yaşam konusunda bilgilendirici söyleyişiler düzenlenecek. Çocukların da eğlenceli vakit geçirebileceği festivalde küçük ziyaretçiler için çadır kurma, boyama, güvenli ateş yakma gibi atölye çalışmalarının yanı sıra çeşitli oyun etkinlikleri de düzenlenecek.



Karavan tatilini tercih edenler veya doğada vakit geçirmeyi isteyenler için festival alanında, karavan üreticilerinden kamp ekipmanlarına, karavan malzemesinden doğa sporlarına kadar birçok ünlü marka da katılımcılarla etkinlik alanında bir araya gelerek en yeni ürün ve hizmetlerini ziyaretçiler ile buluşturacak.



Yapılan açıklamaya göre, doğaya saygı ve sürdürülebilirlik konularında da önemli bir misyon üstlenen festivale sınırlı sayıda karavan katılımı olabilecek. Kendi karavanı ile festivale katılmak isteyenler ve günü birlik giriş yapmak isteyenler detaylı bilgiye İstanbul Karavan Festivali Instagram hesabından veya istanbulkaravanfestivali.com web adresi üzerinden ulaşabilecek. Çadırda konaklama imkânı da bulunan festival için bilet satışları ise bilet satış platformu Biletino adresi üzerinden yapılacak. Ayrıca, engelli bireyler, öğretmenler ve öğrencilere özel olarak indirim sunulacak.



Doğa ile eğlenceyi bir araya getiren 5’inci İstanbul Karavan Festivali’ne, 200 karavan ve 10 bini aşkın ziyaretçinin katılması bekleniyor.