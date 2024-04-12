Samsun Ondokuz Mayıs Hayvan Hastanesi 2024 yılının ilk üç ayında toplam 6 bin 580 hastaya hizmet verdi. Bu hastaların 4 bin 289’unu kedi, bin 826’sı köpek oluşturdu. Hastaneye en sık gelen hastalar arasında yüksekten düşme şikâyeti ile getirilen kediler oluşturdu. Hayvan Hastanesi’nden alınan bilgiye göre hastanesinin bünyesinde ise dijital radyografi ünitesi, ultrasonografi ünitesi, endoskopi ünitesi, tam donanımlı pet, çiftlik hayvanı ve at ameliyathaneleri yer alıyor. Her geçen gün hasta sayısında artış gözlenen OMÜ Hayvan Hastanesi’nin alt yapısı güncel alet ve ekipmanlar ile gelişiyor. Karadeniz Bölgesinde bulunan kamuya ait tek hayvan hastanesi olmasının verdiği sorumluluğu ile sadece Samsun değil Sinop, Ordu, Trabzon, Rize, Tokat ve Amasya gibi çevre illerden de hastaneye hasta geliyor.



Bin 356 acil hastaya hizmet

Hayvan hastanesi 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet politikasıyla bölgeye hizmet veriyor. 2024 yılının ilk üç ayında toplam bin 356 acil hastaya hizmet verildi. Hayvan hastanesine acil olarak getirilen hastalarda ishal, kusma, yabancı cisim yutmaları, güç doğum, yüksekten düşme, ateşli silah yaralanmaları ve trafik kazaları gibi acil durumların yer aldığı görüldü. Alanında uzman öğretim üyeleri ve asistanları ile hizmetini sürdüren hayvan hastanesinde acil cerrahi girişimler, gerektiği hallerde hızlı bir şekilde yapılıyor. Hizmetin devamlılığı konusunda ödün verilmeyen Hayvan Hastanesi bünyesine yeni kazandırılan lazer cihazı ile hizmet kalitesini arttırmaya çalışılıyor.



Şahin, baykuş, tilki ve karaca gibi yaban hayvanların tedavisi de yapılıyor

Samsun’un kuşların göç yolu üzerinde bulunması, bölge ormanlarında yaban hayatın zengin olması ve Samsun’un birçok kuş türünü bulundurması nedeniyle son yıllarda Hayvan Hastanesi klinik birimlerine yabani hayvan hastalıklar ve ekoloji anabilim dalı eklendi. Anabilim dalı bünyesine alanında uzman öğretim üyesi ve asistanı ile Hayvan Hastanesi’ne vatandaşlar ve Milli Parklar tarafından getirilen birçok yabani hayvan türünün teşhis ve tedavisi yapılıyor. Tedavi süreci tamamlanan hayvanlar bulundukları noktadan tekrar doğaya salınıyor. Yabani hayvan hastalıklar ve ekoloji anabilim dalı şahin, baykuş, tilki ve karaca başta olmak üzere yıl içinde birçok ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile Samsun Büyük Şehir Belediyesi arasında yapılan protokol gereği OMÜ Hayvan Hastanesi’ne getirilen sahipsiz hayvanların teşhis ve tedavisi ücretsiz olarak yapılıyor. Hastalar belediye görevlilerine teslim ediliyor. Hasta hayvanlar dışında hayvan hastanesinde aşılama ve check-up hizmeti de veriliyor. Bu hizmetlerden yararlanmak isteyen hasta sahipleri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama hastanesinin internet sitesi üzerinden online randevu alarak kendilerine uygun gün ve saatte ihtiyaç duyduğu hizmete ulaşabiliyor. Buna ek olarak normal klinik muayene isteklerinde de bu online randevu sistemini kullanarak bekleme sürelerini en aza indirebiliyor.