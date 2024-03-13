Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal kalkınmasına sürdürülebilir değer katma hedefiyle, bulunduğu tüm sektörlerde faaliyetlerine başarıyla devam eden Kalyon Holding; 2024 yılına yönetimsel düzeyde yeni atamalar gerçekleştirerek başladı. Holding geçtiğimiz yıl da; global arenada güçlü bir oyuncu olmak adına, kamuda ve ekonomi yönetiminde önemli görevlerde bulunmuş Lütfi Elvan’ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak göreve başlaması ve 2019 yılından bu yana Strateji ve Finansal İlişkiler Grup Başkanlığını başarıyla yürüten Mustafa Koçar’ın CEO’luk görevine getirilmesi ile birlikte kurumsallaşma yönünde önemli adımlar atmıştı.

Söz konusu devir teslimlerin yanı sıra iki başarılı ismin ataması daha yapıldı. Bu çerçevede; Kaan Zaimoğlu Finans Grup Başkanı (CFO) olarak, Gökhan Yıldız ise Kalyon Kentsel’e İcra Kurulu Üyesi olarak atandı.

Kalyon Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Kalyoncu, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Lütfi Elvan, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı ve Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murathan Kalyoncu, Kalyon Holding CEO’su Mustafa Koçar.

Değişen dünya düzeni, küresel rekabetin dinamikleri ve kurumsallaşmanın gerekliliği doğrultusunda; başta Kalyon PV ve Kalyon Enerji olmak üzere Holding’in tüm iştiraklerinde her geçen yıl daha da yüksek bir performans sergilediklerini ve insan kaynağını da bu amaç doğrultusunda güçlendirdiklerini dile getiren Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Kalyon Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı ve Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murathan Kalyoncu

“Bildiğiniz üzere 80’inci yılımızı kutlayacağımız 2024 yılına büyük umutlarla, birlikte çok daha büyük başarılara imza atacağımız bir yıl olması temennisiyle ve iddialı hedefler koyarak girdik. Bu amaca ulaşma noktasında en önemli dayanağımız, her zaman olduğu gibi değerli çalışanlarımız ve yönetim kadromuzdan oluşan büyük Kalyon Holding ailesidir. Bir asırlık Cumhuriyetimizin 79 yılına şahitlik eden ve “Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır” inancıyla her zaman daha iyisini yapmak için gayret sarf eden Holdingimiz, başarısını değişen dünya düzenine, rekabete ve kurumsallaşmanın gerekliliğine ayak uydurabilmesine borçludur. Rahmetli babamdan ağabeylerimle devir aldığım ‘baret’i elden ele yeni nesillere emanet ederek, bu günlere gelmiş köklü bir ailenin bir ferdi olarak gururluyum. Holdingimizdeki bu bayrak değişimi ve atamaların büyüme stratejilerimize büyük bir katkı sunacağına can-ı gönülden inanıyorum. Kalyon Holding’in gelecek hedeflerine doğru yürürken, gücümüze güç katacağına inandığım tüm yöneticilerimizin yeni görevlerinin kendileri ve şirketimiz adına hayırlı uğurlu olmasını temenni ederek; kendilerine başarılar diliyorum. 80 yıla dayanan kurumsal tarihçemiz boyunca olduğu gibi; büyüyen ve güçlenen insan kıymetimizle, değerlerimize bağlı kalarak, misyonumuzu ve vizyonumuzu sürdürmeye devam edeceğiz.”