Yeni Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında alt ve üstyapı imalatları devam ederken kalıcı konut ve iş yerleri de hızla yükseliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde şehir merkezinde hayata geçirilen kentsel tasarım projesinde de ciddi ilerleme kat edildi.

Azerbaycan Devleti ve TOKİ iş birliğiyle Hayrullah Mahallesi’nde yapımına başlanan konut ve iş yerlerinin inşası hummalı bir şekilde sürüyor. Otopark, iş yeri ve konuttan oluşan 3 bloğun temeli atılırken, 7 bloğun da zemin hazırlığı devam ediyor.



Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in canlı bağlantıyla katılım sağladığı programla temeli atılan Haydar Aliyev İlkokulu’nun inşası da büyük bir hızla yükseliyor. Kentsel tasarım projesi kapsamında bölgeye bin adedi Azerbaycan Devleti tarafından olmak üzere 2 binin üzerinde konut ve iş yeri, sosyal donatı alanları, kültür merkezi, okul ve yeşil alanlar kazandırılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen projeyle şehir merkezi eski canlılığına kavuşacak. Yavuz Us, “Azerbaycan temellerinin atılması ve burada çalışmalar başladı ancak buraların bir an önce tamamlanması ve hak sahiplerine teslim edilmesini istiyoruz” dedi.

Durdu Mehmet Türkçü ise, “Allah kimsenin başına vermesin bizim de binamız çıktı şehitlerimiz var. Allah devletimize zeval vermesin. Bir an önce evlerimize geçmemizi istiyoruz” diye konuştu.