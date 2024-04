Kadir Gecesi, İslam inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Hz. Muhammed (S.A.V.)'e vahyedilmeye başlandığı gecedir. Kur'an'da bin aydan daha hayırlı olduğu vahyedilmiştir.

Bu sene Kadir Gecesi 5 Nisan 2024 Cuma gününe denk geliyor. Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesi idrak ediliyor.

KADİR GECESİ ÖNEMİ NEDİR?

Kadir Gecesi'nden Kur'an-ı Kerim'in Kadir Suresi'nde bahsedilmektedir. Surede Kur'an-ı Kerim'in Kadir Gercesi indirilmeye başladığı ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu ifade edilmiştir. Bakara Suresi 185. ayette ise Kur'an-ı Kerim'in Ramazan Ayı'nda indirilmeye başladığı ifade edilmiştir. Bu bilgiler ışığında Kur'an-ı Kerim'e göre Kadir Gecesi Ramazan ayı içerisinde yer almaktadır.

Ancak Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesi'nin Ramazan ayı içerisinde olduğu ifade edilmekle beraber Ramazan Ayı'nın hangi gecesi olduğu net olarak ifade edilmemiştir. Bu durumda ise İslam alimleri Hz. Muhammed'in bu konuyla ilgili hadislerine bakıp Kadir Gecesi'nin Ramazan Ayı'nın her gecesinde aranması gerektiğini vurgulamakla beraber, bu gecenin Ramazan Ayı'nın son on gecesinde bir olduğuyla ilgili genel kanaate varmıştır.

Yine Hz. Muhammed'in "Kadir gecesini Ramazan ayının son on günündeki gecelerde arayınız" hadisini referans alan İslam uleması Kadir Gecesi'nin Ramazan Ayı'nın 27. gecesi olduğu yönünde kesin olmamakla beraber genel kanaate ulaşmıştır. Ancak Ramzan Ayı'nın 27. gecesinde yer alma ihtimalini kuvetli bulan hemen tüm İslam bilginleri bunun kesinlik ifade etmediğini Ramazan Ayı'nın her gecesinde özellikle de son on gecesinde Kadir Gecesi'nin aranmasını ve buna göre Ramazan Ayı'nın tüm gecelerine Kadir Gecesi gibi bakılıp değerlendirilmesi gerektiği yönünde görüş bildirmiştir.