Maçtan Dakikalar

4. dakikada Cengiz Ünder’in pasında sağ kanatta topa buluşan Mert Müldür, bekletmeden Dzeko’nun önünde bıraktı. Ceza yayı sağ tarafından ceza sahasına giren Dzeko’nun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

6. dakikada sağ kanatta topa buluşan Cengiz Ünder, rakiplerine geçip ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Alp Arda’nın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

27. dakikada topla buluşan Duhaney’in ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Livakovic’in müdahalesiyle topu tekrar önünde bulan Duhaney’in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

32. dakikada Cengiz Ünder’in kaptırdığı topta araya giren Jackson’nın ceza sahası içi sol tarafından yaptığı ortada Muammer Sarıkaya kafayla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-1

34. dakikada kaleci Alp Arda’nın pasında topla buluşan Mehmet Yeşil pas atmak isterken araya giren Cengiz Ünder’e çarpan top ağlara gitti. 1-2

41. dakikada İsmail Yüksek’in pasında ceza sahası içi sol tarafından topa buluşan Dzeko’nun çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ceza yayı sol tarafından Szymanski önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

44. dakikada Serdar Aziz’in pasında sağ tarafta topla buluşan Cengiz Ünder, ceza yayı sağ tarafına ilerleyip uzak köşeye yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-3

45+1. dakikada Mert Müldür’ün sağ taraftan çizgiye inip yerden ortasında penaltı noktası gerisinden Dzeko’nun uzak köşeye yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu. 1-4

46. dakikada ceza yayı üzerine doğru topla birlikte hareketlenen Szymanski’nin pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Cengiz Ünder, uzak köşeye yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-5

62. dakikada sol tarafta Ferdi Kadıoğlu’nun pasında topla buluşan İsmail Yüksek, Szymanski’yle yaptığı verkaç sonrası penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Alp Arda meşin yuvarlağı çeldi.

63. dakikada orta yuvarlaktan topla birlikte hareketlenen Szymanski, ceza sahasına girip sol çaprazda kaleci Alp Arda’nın müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Volkan Bayarslan direkt penaltı noktasını gösterdi.

65. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Tadic, sol köşeye yaptığı vuruşta kaleci Alp Arda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

81. dakikada ceza yayı üzerinden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Loshaj’ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

82. dakikada savunmanın çıkarken kaptırdığı topta araya giren Batshuayi, penaltı noktası üzerinden karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sol kale direğine çarpıp oyun alanına geri döndü.



Hakemler: Volkan Bayarslan, Ceyhun Sesigüzel, Aleks Taşçıoğlu

İstanbulspor: Alp Arda, Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil (Deli dk. 60), Ali Yaşar (Coly dk. 52), Muammer Sarıkaya, Vorobjovas, Loshaj, Ndao (Emir Gültekin dk. 60), Jackson (Sambissa dk. 76), Ethemi (Mamadou dk. 76)

Yedekler: Mücahit Serbest, Vefa Temel, Özcan Şahan, Bartu Kırtaş, Traore

Teknik Direktör: Hakan Yakın

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Crespo (Bartuğ Elmaz dk. 88), İsmail Yüksek, Cengiz Ünder (Emre Mor dk. 68), Szymanski, Tadic (King dk. 74), Dzeko (Batshuayi dk. 68)

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Samet Akaydin, Kent, Umut Nayir, Yusuf Akçiçek

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Muammer Sarıkaya (dk. 32) (İstanbulspor), Cengiz Ünder (dk. 6, 34, 44 ve 46), Dzeko (dk. 45+1) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Muammer Sarıkaya, Alp Arda, Coly (İstanbulspor), Bertuğ Elmaz (Fenerbahçe)