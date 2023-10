Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı olan Tırmıl Sanayi Sitesi’ndeki MERCEK Mesleki Eğitim Merkezinin kaynak atölyesinde eğitim gören tek kadın olan Sevgi Öz, yeteneğiyle kaynak işinin ‘erkek işi değil, ustalık işi’ olduğunu gösteriyor ve mesleklerin cinsiyeti olduğu algısını da bir bir yıkıyor.



Kaynak atölyesi kursuna katılım sağlayan 35 yaşındaki Sevgi Öz, ekonomik koşullar sebebiyle çalışmak zorunda kaldığını ifade etti. Öz, “Büyükşehir Belediyesinin kursları vardı. Kaynak kursu herkese değişik geliyor, ama benim ilgimi çekti. ‘Yapabilir miyim?’ diye biraz tereddüt ettim aslında. Ama geldim ve sağ olsunlar, ‘Yapabilirsiniz, kadının yapmayacağı bir şey yok’ diyerek özgüven kazanmamı sağladılar. Hem de servisle gelip gidiyorum. Böyle güzel de bir avantajı var. Hocalarımız çok güzel öğretiyorlar” dedi.



“Kadınların yapamayacağı hiçbir şey yoktur”

Kaynak kursunda nasıl bir eğitim aldığını da anlatan Öz, “Kaynak, demirin işleme şekli, temizleme gibi pek çok aşamaları var. Her gün yeni bir şey öğreniyorum. Erkek işi diye geçmemek lazım, çünkü kadınların yapamayacağı hiçbir şey yoktur. 1 aya yakındır kursa geliyorum. Kursu bana kızımın öğretmeni tavsiye etti. Hem yaşım 35, hem de bu saatten sonra bir meslek sahibi olabileceğimi pek sanmıyordum. Ben de geldim buraya. İyi ki gelmişim ve belgemi de alacağım. İş garantili olması da beni çok sevindirdi. Daha sonra bir yerde işe başlayacak ve hayatıma devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Kızının da üniversiteye büyükşehir belediyesinin kurs merkezinde ücretsiz olarak hazırlandığını ifade eden Öz, “Kızımı da dershaneye yönlendirdiler. En azından ücretsiz dershaneye gidiyor. İyi ki tanımışım burayı. İyi ki gelmişim. Dışarıda değişik tepkiler alıyorum. Gülen oluyor, ‘Yok yapamazsın’ diyen oluyor. Ama işin sonunda gerçekten takdir edecek bir şey diyorlar. Aslında şöyle bir şey zor bir şey, herkes yapamaz, ben yaptığım için ilk başta ‘Bunu nasıl yapabilir?’ mantığını yürütüyorlar. Daha sonra benim kararlılığımı görünce de takdir ediyorlar. Ben bu kurstan sonra başka kursa da gitmeyi düşünüyorum. Kendim gelebilir miydim? Gelemezdim doğrusu. Ama servisle gidip gelmem çok iyi” diye konuştu.

MERCEK Mesleki Eğitim Merkezleri Koordinatörü Gül Kadem Maya ise ‘Kadınız, her işe de hakkımız var’ diyerek, kadınların istihdamın her alanında yer almalarına yardımcı olabilmek için çeşitli eğitimler hayata geçirdiklerini ve geçirmeye de devam edeceklerini belirterek, “Kadınları sadece ofis alanlarındaki eğitimlere değil, bunun dışında ağır sanayi ve inşaat sektöründe de yetiştirip istihdam etmeyi amaçladık. Bu alanlarda inşaat sektörüne dahil oluyoruz. Alçı sıva, inşaat boyacısı, duvar ustası, kaynakçı yetiştireceğiz. Bunun haricinde ilerleyen günlerde seramik, parke, mobilya yapımı, montajı ve onarımı gibi eğitimler de başlatacağız” şeklinde konuştu.

Eğitim gören kadın ustalara, eğitim sonunda mesleki yeterlilik belgesi vereceklerini ve bu sertifikanın sadece Türkiye'de değil, uluslararası alanda geçerli olan bir sertifika olduğuna dikkat çeken Maya, “Hem eğitim ücretleri, hem de sınav ve belgelendirme ücreti belediyemiz tarafından karşılanacak. Mesleki Yeterlilik Belgesi çok geçerli bir belge olduğu için, ustalarımız nereye başvurursa başvursun, bu sertifika dolayısıyla önde olacaklar” dedi.