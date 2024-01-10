Kadıköy'de gol yağmuru! Fenerbahçe 7'di bitirdi

Fenerbahçe 7-1 Konyaspor

7. dakikada Dzeko, ceza sahası içi sağ tarafında Adil Demirbağ’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonun devamında VAR’ın uyarısıyla hakem Kadir Sağlam pozisyonu inceledi ve penaltı noktasını gösterdi.

11. dakikada beyaz noktanın başına geçen Dzeko, topu ağlara gönderdi. 1-0

17. dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun pasında sol taraftan topla birlikte ceza sahasına giren King, sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

32. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasında topla buluşan Dzeko, ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0

40. dakikada İrfan Can Kahveci’nin pasında topla birlikte ceza yayı sağ tarafından ceza sahasına giren Szymanski, çizgiye inip içeri çevirdiği topa altı pas içerisinde Dzeko’nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

42. dakikada Szymanski’nin savunmanın arkasına attığı pasta topa birlikte ceza sahasına giren Mert Müldür, altı pas çizgisi gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Deniz Ertaş’ın solundan meşin yuvarlağı filelere yolladı. 4-0

44. dakikada ceza yayı üzerinden King ile yaptığı verkaç sonrası ceza sahasına giren Szymanski, penaltı noktası solundan sol ayağıyla yaptığı vuruşta kalecinin solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 5-0

45 İkinci yarı başladı

63. dakikada İrfan Can Kahveci’nin savunmanın arkasına attığı pasta rakibinden kurtulup topu önüne alan Batshuayi, kaleci Deniz Ertaş’ı da geçip yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. 6-0

65. dakikada Fred’in pasında Batshuayi, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.

82. dakikada Cengiz Ünder, Fred ile verkaçı sonrası ceza sahası sağ tarafından içeri çevirdiği topta altıpas içinde savunmada Uğurcan Yazğılı, yaptığı ters vuruşta meşin yuvarlağı kendi filelerine gönderdi. 7-0

90. dakikada sağ taraftan yapılan ortada savunmanın uzaklaştırdığı topa ceza sahası dışı sol çaprazdan Guilherme’nin yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 7-1



Hakemler: Kadir Sağlam, Furkan Ürün, Anıl Usta

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek (Bartuğ Elmaz dk. 80), Crespo, Fred, İrfan Can Kahveci (Cengiz Ünder dk. 65), Szymanski (Umut Nayir dk. 46), King (Tadic dk. 66), Dzeko (Batshuayi dk. 46)

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydin, Mert Hakan Yandaş, Emre Mor

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Konyaspor: Deniz Ertaş, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ (N’Zonzi dk. 67), Kahraman Demirtaş (Oğulcan Ülgün dk. 46), Guilherme, Soner Dikmen, Uğurcan Yazğılı, Prip (Muric dk. 46), Cicaldau (Niko Rak dk. 60), Moreno (Yasir Subaşı dk. 82), Emrehan Gedikli

Yedekler: Mehmet Erdoğan, Yunus Mallı, Oliveira, Cebrail Karayel, Mehmet Büyüksayar

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Goller: Dzeko (dk. 11 pen., 32 ve 41), Mert Müldür (dk. 42), Szymanski (dk. 44), Batshuayi (dk. 63), Uğurcan Yazğılı (dk. 83 k.k.) (Fenerbahçe), Guilherme (dk. 90) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Serdar Aziz (Fenerbahçe), Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ (Konyaspor)