İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Aralık ayı Meclis toplantısında iş dünyasının gündemine ve 2024 yılındaki ekonomik beklentilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



İTO’nun 740 bini aşkın üyesine seslenen Avdagiç, işletmelere önümüzdeki dönemde daha fazla ihracata yönelme ve üretimde katma değere odaklanma çağrısı yaptı. Avdagiç, bunun mevcut durumun ileriye götürülmesinde ya da muhtemel sıkıntıların çözümünde önemli bir açılım sağlayacağını kaydetti. Avdagiç, bunun için hükümetin destek ve teşviklerinin sürüp artırılmasının önemine vurgu yaptı.



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, “Üretim ve ihracat odaklı sürdürülebilir büyüme için reel sektörü destekliyoruz” sözünü önemsediklerini belirten Avdagiç, “Dünya ekonomisinin daha zayıf olacağı 2024’te reel sektörümüze, ihracatçımıza yönelik desteklerin güçlendirilmesini bekliyoruz” dedi.



Avdagiç, “Doğru bir yöntemle, ‘seçici kredi’ politikası uygulanması benimsendi. Bunu yaparken, ihracatın ve katma değerli üretimi öncelemenin yanı sıra, küçük ölçekli işletmelerin ayakta kalması, üretimden kopmaması son derecede önemlidir” şeklinde konuştu.



Avdagiç, yakın dönemde bozulan parasal aktarım mekanizmasının yeniden dengelenme yoluna girdiğini, finansmanın maliyeti dört katına yakın artış kaydederken, kredi musluklarının yeniden açılmaya başladığını söyledi.



“Kredi geri ödeme kapasitelerinin artırılması, önemli bir destek olur”

Büyüklere kıyasla, küçük ve orta ölçekli işletmelerin sermaye ihtiyacının onlar için çok daha büyük olduğunu vurgulayan Avdagiç, “Hacim olarak daha düşük miktarda bir kaynak, küçük ölçekli birçok işletmemiz için can suyu olabilecektir” ifadesini kullandı.



Şekib Advagiç, KOBİ’lerin finansman ihtiyacına yönelik görüşlerini şöyle paylaştı: “KOBİ’lerin finansman ihtiyaçlarının karşılanmasında bir yandan KGF destekli teminatın güçlendirilmesi, bir yandan da kredi geri ödeme kapasitelerinin artırılması, önemli bir destek olur. Reeskont kredilerinin önden üstlenilen maliyetinin hâlâ yüksek seviyelerde olduğunu belirtmek isteriz. Hem reeskont tarafındaki teminat mektuplarını da içeren kaynak maliyetinin hem de kredi bekleme sürelerinin aşağı çekilmesi, önemli bir rahatlama sağlayacaktır.”



İTO Başkanı Avdagiç, 2024 yılı için belirlenecek asgari ücrete ilişkin olarak ise “Asgari ücret görüşmeleri devam ediyor. Biz işçimize hak ettiği, insanca geçimini temin edeceği asgari ücretin verilmesinden yanayız. Bununla birlikte İTO olarak bizim de gündeme getirdiğimiz ‘vergi dilimlerinin güncellenmesi, son 10-15 yılda yaşanan kaybı giderecek şekilde düzenlenmesi’ bir gerekliliktir. Bu nedenle bir kez daha dikkati çekmek isteriz ki, 2024 yılbaşında yapılacak düzenlemelerde, tüm ücret gruplarını etkileyen ‘gelir vergisi dilimleri’ ile ‘SGK üst limitinin’ güncellenmesi önemli bir başlık olmalı” diye konuştu.



“Ortadoğu’da barışın bir an evvel tesis edilmesini diliyoruz”

Konuşmasında İsrail'in Gazze’de yaşattığı insanlık dramına dikkati çekti. Batılı ülke hükümetlerinin ‘sessizlik’ içinde olduklarını kaydeden Şekib Avdagiç, “Vahşeti bir politika haline getiren İsrail yöneticileri, tüm insanlık için ortak tehlike haline gelmiştir. Biz bir kez daha sesimizi bağımsız ve özgür Filistin devletinden yana yükseltiyor, barışın bir an evvel tesis edilmesini diliyoruz” ifadelerini kullandı.