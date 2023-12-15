Ankara Ticaret Odası’nın 60 No’lu Restoran, Lokanta, Kafe Hizmetleri Meslek Komitesi’nin organizasyonuyla, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) iş birliğiyle gerçekleştirdiği “Sosyal Güvenlik Sisteminde İşletmelere Sağlanan Teşvikler ve Prim Ödeme Sisteminde Kolaylıklar” konulu toplantı, ATO Meclis Salonu’nda yapıldı. Açılış konuşmalarını ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal ve Ankara SGK İl Müdürü Saffet Temel’in yaptığı toplantıya, ATO 60 No’lu Restoran, Lokanta, Kafe Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Abdurrahman Işıksever ile ATO’nun 16 No’lu Ekmek ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi, 40 No’lu Pastacılar, Çikolata ve Tatlıcılar Meslek Komitesi, 48 No’lu Hazır Yemek Hizmetleri-Kantin İşletmeciliği Meslek Komitesi üyeleri ve çok sayıda ATO üyesi ile SGK yetkilileri katıldı.



“Prim ödemelerinde komisyon alınmamasını istiyoruz”

Baran, konuşmasına SGK’nın işverenlere yönelik hizmetlerinden ve sağladığı teşviklerden memnuniyet duyduklarını ifade ederek başladı. Kredi kartıyla yapılan sigorta prim ödemelerinde bankaların yüzde 4’e varan oranlarda komisyon farkı aldığını belirten Baran, alınan komisyon bedellerinin işverenin yükünü artırdığını söyleyerek, “Mükellef olarak sorumluluğumu yerine getirip primimi ödemek istiyorum, ancak nakit param yok kredi kartıyla ödeme yapacağım. Bu şekilde ödeme yaptığımda bankalar komisyon farkı alıyor. Bu da işverenin yükünü artırıyor. İşverenlerin kredi kartıyla yaptığı SGK prim ödemelerinde komisyon alınmamasını istiyoruz, bu konu üyelerimizin sıkça dile getirdiği talepleri arasında yer alıyor” dedi.

Öte yandan, aynı şekilde kredi kartıyla yapılan vergi ödemelerinde de komisyon alındığını belirten Baran, konunun çözüme kavuşturulacağına inandıklarını belirtti.

Konuşmasında yiyecek-içecek sektörünün sorunlarına da değinen Baran, uygulanan farklı KDV oranlarının sektörde karmaşaya neden olduğunu söyledi. Vergi sisteminde sadeleşmeye ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Baran, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın vergi sistemiyle ilgili reform hazırlığı içinde olduklarına ilişkin açıklamalarından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal ise yaptığı konuşmada, toplantının düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti belirterek, Ankara SGK İl Müdürü Saffet Temel ve SGK yetkililerine teşekkür etti.

Ankara SGK İl Müdürü Saffet Temel de kurum olarak gerçekleştirdikleri faaliyetlerle Türkiye’nin, dünya ekonomileri arasında üst sıralarda yer almasını sağlamayı hedeflediklerini belirterek, vergi ve sigortanın, üretim ve ticaretin iki önemli konusu olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından, Ankara SGK İl Müdür Yardımcıları Birol Toprak bir sunum yaparak SGK tarafından verilen teşvik ve destekleri anlattı. Sunumun devamında ATO 60 No’lu Restoran, Lokanta, Kafe Hizmetleri Meslek Komitesi Üyesi Aykut Altıntaş moderatörlüğünde, Ankara SGK İl Müdürü Saffet Temel, Ankara SGK İl Müdür Yardımcıları Birol Toprak, Ahmet Remzi Şahin, Erdal Güzel ve Ankara Vergi Dairesi Başkanı Grup Denetim Müdürü Ali Aslankaya ATO üyelerinin sorularını yanıtladı.