‘Yeni Balıklar, Yeni Tatlar’ sloganı ile Muğla bölgesindeki usta şef ve restaurant sahipleri için gerçekleştirilen tadım etkinliklerinin sonuncusu Ula Şirinköy Mahallesinde Akdeniz Koruma Derneği tarafından düzenlendi. Tadım etkinliğinde Lokum Balığı, Kılkuyruk Mercan ve Çizgili Barbun olmak üzere üç tür istilacı balık işletme sahiplerinin ve mutfak şeflerinin damak zevkine sunuldu.



Akdeniz Koruma Derneği’nde Satın Alma ve Operasyon Sorumlusu Efe Kurdaş, “1869 yılında Süveyş Kanalının yapılması ile birlikte istilacı türler Akdeniz sularında da görülmeye başlandı. 2014 yılında Süveyş kanlı derinleştirildikten ve büyütüldükten sonraki süreçte de bu balıkları çok daha fazla görmeye başladık. Birçok istilacı bizim sularımıza geldi ama bunlardan bazıları gerçekten lokal türlerimiz için çok büyük tehdit oluşturmakta. Akdeniz Koruma Derneği olarak 2017 yılından beri Kılkuyruk Mercan ve Lokum balıkları ile başladıktan sonra son dönemde Aslan balığının ekonomiye kazandırılması, bu balıkların restoranlara tanıtımı ile ilgili olarak çalışma içindeyiz. Bugün de üç tür Lokum, Çizgili Barbun ve Kılkuyruk Mercan türleri için etkinlik düzenledik. Bu balıkları tanıtıyoruz. Akyaka yöresindeki restoran şefleri, aşçılar bugün bizlerle birlikte. Umuyoruz bu balıklara yenilerini ekleyecekler. Tüketimi arttıracağız ki, bu balıklara alışacağız ve onların populasyonunu azaltarak lokal yerli türlerin yaşamasına alan açacağız” dedi.