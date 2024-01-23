Zonguldak'ta havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle balık çeşitlerinde azalma yaşandı. Denizde en fazla bulunan balığın istavrit olması sebebiyle fiyatlar etiketlere yansıdı. Diğer balık türlerinin ise olmamasından dolayı tezgahlarda balık çeşitliliği azaldı. Son 2 aydır istavrit bolluğu yaşadıklarını belirten balıkçı Zeki Beybeyoğlu," Geçen sene çok palamut bolluğu oldu ama bu sene beklendiği gibi olmadı. Bir kere kar yağmasından dolayı hamsi kısa sürdü. o yüzden hamsi balığı yok gelse de az geliyor. Son 2 aydır istavrit bolluğu yaşanıyor. Bu durum da tezgahlara yansıyor. İstavrit'i fiyatı şu an 50 TL. Şu anda hamsi, çinakop ve barbun balığı yok çünkü çıkmıyor" dedi.

