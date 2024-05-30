İstanbul’un fethi’nin 571’inci yılı Fatih’te coşkuyla kutlandı. Fatih Belediyesi kutlamalar kapsamında Fetih Yürüyüşü düzenledi. Mihrimah Sultan Camii önünde başlayan yürüyüş Saraçhane Anıt Parkı’nda sona erdi. Yürüyüşün ardından Yedikule Hisarı’nda Yücel Arzen’in Nevbeti Uyandırmak adlı konseri gerçekleşti. Konsere katılan vatandaşlar fetih coşkusunu yaşayarak İstanbul’un fethini kutladı. Konsere İstanbul Vali Yardımcısı Hüseyin Yılmaz, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, İBB AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul ve çok sayıda vatandaş katıldı.



İstanbul’un fethine ilişkin konuşma yapan Fatih Belediye Başkanı Turan; “Tarihimizin en şanlı zaferlerinden olan İstanbul’un fethinin 571’inci yıl dönümünü fethin en önemli sembollerinden biri olan ve Fatih Sultan Mehmet Han’ın yadigarı Yedikule Hisarında anmış olacağız. Buraya bir mescit inşa ediyoruz. Biz bunu dindarlığımızı gösterelim diye yapmıyoruz. Bu mescit tarihi kayıtlarda fethin ilk mescidi olarak gözüken ve adı Fatih Mescidi olarak bilinen ilk mescit ve burada koruma kurulu kararlarına göre yapılması gereken bir mescit. Allah’a şükür bunu bir bağışçımız vesilesiyle yapıyoruz. Bir çağ açıp bir çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet Han’ın ve tüm şanlı ecdadımızın ruhları şad olsun. Biz ecdadımızın izinden yürümeyi onlara benzemeyi onlar gibi olmayı bir şeref olarak kabul ediyoruz. Fatih ilçesi İstanbul’un özü ruhu yani her şeyi. Fatih’imize hizmet ederken en büyük gücümüz ve motivasyonumuz ecdadımızın bu topraklara adeta yaydığı bu fetih ruhunda var ve biz de bundan motivasyonumuzu alıyoruz. Aynı kararlılık ve azimle hareket etmeye özen gösteriyoruz” dedi.

Programı izleyen Turan Engin Şahin isimli bir vatandaş, “Belediyemizin yapmış olduğu etkinlik için buraya geldik. Zaten sürekli etkinlikler oluyor. Tarihimize değer veriliyor ve bunun farkındayız. Etkinlikler oluyor ve tarihinize tekrardan değer veriliyor. Sahip olduğumuz tarihimize verdiğimiz değer her ilden ve ilçeden görülüyor. Buraya geldik konseri dinleyeceğiz” dedi.