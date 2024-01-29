Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul'un bazı kesimlerinde kar yağışları başladı. Kartal'da Aydos ormanı ve çevresinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle ağaçlar ve evlerin çatısı beyaza büründü. Aydos Tepesi dron ile havadan görüntülendi. Beyaza bürünen Aydos Tepesi ve çevresindeki ormanlık alanda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yeni haftada ülke genelinde kuvvetli soğuklar devam edecek. İstanbul'da sulu kar ve iç kesimlerdeki ilçelerde kar görülecek. Ankara'da aralıklı kar yağışı kesiliyor hava çok soğuk, öğle 3 gece -3 derece. İzmir bulutlu 10 derece. Fırtınayla hava çok daha soğuk hissedi, Bozdağ'a hafif kar yağacak. Bursa'da sulu kar ve köylerde kar var. Antalya'da yağmur, Saklıkent ve iç kesimlerinde kar bekleniyor. İstanbul 3, Ankara 2, İzmir 9, Bursa 4, Antalya 14 derece.