Marmara Denizi'nde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem sonrasında Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, yaptığı açıklamada: "EMSC’nin Kuzey Anadolu fay hattı Armutlu Yarmazsın kuzeyinden Ve İmralı’nın kuzeyinden geçerek batıya doğru uzanmaktadır. Bu depremde tam da bu EMCS’nin Kuzey Anadolu Fay hattı üzerindedir. Haritada görülen adalar fayı ise bir uçurum şeklinde yer almaktadır. Kuzey Anadolu fayıyla hiçbir ilgisi yoktur. Bu anlamda adalar fayı üzerinde olacak depremler senaryosunu bu deprem çöpe atmıştır." dedi.

Üşümezsoy ayrıca: "Burada kuzeydeki fay dediğimiz, Gemlik Fayı’nın kuzeyindeki Yalova Fayı’dır. Armutlu Yarımadası’nın hemen kıyısında olan bir faydır. Yoksa Adalar Fayı ve Kuzey Marmara’daki faylarla bir ilgisi yoktur. Kuzey Marmara’nın kenar fayları, esasında büyük İstanbul depreminin beklenildiği yer olarak öne sürülen yer değildir. Hatta bu kıyı faylar tam olarak fay bile değildir.

İstanbul kıyılarıyla Armutlu kıyıları arasındaki mesafe, Çınarcık- Teşvikiye hattında 40-50 km kadar uzanmaktadır. Bu anlamda bu Kuzey Marmara’da İstanbul’un kıyılarına 10 km uzaklıktaki faylar, Çınarcık’taki fay hattıyla bir ilgisi yoktur.” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Naci Görür ise, Yalova Çınarcık'ta yaşanan depremin ardından "Marmara’daki sistem gerilim biriktiriyor" dedi. İstanbul'da da hissedilen deprem Görür'ün gecen hafta Oksijen TV’deki "İstanbul’da çok büyük kaos olacak yardım Marmara dışında depolanmalı" uyarılarını gündeme getirdi.

Yer bilimci ve Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar, Marmara Denizi, Çınarcık Çukurluğunda 4,1 deprem oldu. Sanıyorum deprem Adalar Fayının güneyindeki küçük normal faylar üzerinde olmuş olabilir. Fay çözümü ile bu belli olacaktır. Fay haritasını koyuyorum. Marmara’daki sistem gerilim biriktiriyor, Sevgiyle" ifadelerini dedi.