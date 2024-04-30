boşaltılması ve araç parklarına müsaade edilmemesi,

Ayrıca; Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli ve Fatih İlçelerinde Taksim Meydanına çıkan güzergahlar ve yakın çevresinde bulunan tüm cadde ve sokak üzerine araç parkına bir gece öncesinden müsaade edilmemesi,

- İtfaiye Daire Başkanlığınca; 1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 05.30’dan itibaren,

- Yeterli sayıda itfaiye aracı ve su tankerinin belirlenen noktalarda görevlileri ile birlikte hazır bulundurulması,

- Yol Bakım Müdürlüğüne;

-Belirtilen sayıda iş makinesi ve kamyonun belirlenen noktalarda hazır bulundurulması,

- Zabıta Daire Başkanlığı;

1 Mayıs 2024 Çarşamba günü Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Fatih ve Kadıköy ilçelerinin seyyar satıcılardan arındırılması için yeteri kadar Zabıta ekibi görevlendirilmesi, görevli personelin bilgilendirilmesi,

- İl Sağlık Müdürlüğü; 1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 05.30’dan itibaren

Şehir genelinde belirlenen yerlerde yeterli sayıda ambulansın sağlık personeli ile birlikte (Doktor ve Hemşire) görevlendirilmesi,

Mecidiyeköy, Şişli, Taksim, Fatih, Kadıköy ve yakın çevredeki hastaneler başta olmak üzere il genelindeki hastanelerin yeterli sağlık personeli ile hazır bulundurulması, Ayrıca, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan ve Gayrettepe Hizmet Binalarında ihtiyaç duyulması halinde görev yapmak üzere yeterli sağlık ekibinin görevlendirilmesi.