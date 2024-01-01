Türkiye yeni yıla yağışsız bir havayla girerken, yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki günlerde beklenen hava durumuna ilişkin canlı yayında açıklamalarda bulundu. İstanbul'un soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisi altına gireceğini belirten Şen, kar yağışı için de tarih verdi.

10-11 OCAK'TA SOĞUK HAVA DALGASI GELİYOR

Prof. Dr. Orhan Şen'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Hava sıcaklıkları ortalamanın üstündeydi. Yağış azlığı da düşündürücü. 10-11 Ocak gibi soğuk hava dalgası geliyor. İstanbul'da da kar yağışı yapacak. Henüz 10 gün var. Bu olasılık artabilir. Sıcaklıkların 5-6 dereceye kadar düşebileceği soğuk hava geliyor. Sistemler değişmezse bu sistemin İstanbul'un kar yapacağını tahmin ediyorum.

Kış geç geldi, uzun sürecek demek zor bir ihtimal. Kış kışlığını yapacak. Aylar önceden bunu bildirmiştik. Ocak, şubat aylarında kış yaşanacak. 2023'ün en sıcak yıl olması ile ilgisi yok. Öyle bir kış yapar ki o sıcak havaları unutabiliriz. Küresel ısınma ile ilgisi yok. 2 sene önceki gibi bir kar yağışı da olabilir. Şiddetini ve miktarını ilerleyen günlerde bildireceğiz. 3-4 gün sürecek soğuk hava dalgası olacak. İstanbul'da ne kadar olur bakacağız.

İstanbul'da ısı adası etkisi her zaman geçerli. Bu kadar insanın yaşadığı şehirde çevresindeki şehirlere göre 3-4 derece fazla oluyor. Bunu bertaraf edecek bir sistem geliyor. Bunun dışında Trakya'da sıfır derecede olacak. Isı adası sistemi kar yağışını engelliyor büyük şehirlerde. Bu seferkinde olacak gibi görünüyor.

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?



Tahminime göre ayın 10'u akşamı gibi başlayıp perşembe cuma gibi İstanbul'da etkili olur. Önümüzdeki hafta sonu devam edecek gibi. Sonda Anadolu'ya kayacak bu sistem.

METEOROLOJİ'DEN YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan orta ve uzun vadeli tahminlere göre, 8-14 Ocak tarihleri arasında yağışların Marmara Bölgesi’nin batısı, Ege Bölgesi’nin kuzeyinde , Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu Bölgesi’nin kuzeydoğusunda mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında gerçekleşeceği tahmin ediliyor.