Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, önümüzdeki günlerde kuzey kesimlerde aralıklı yağışların görüleceğini söyledi.

Özdemirci, perşembe günü Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağış beklentileri olduğunu dile getirerek, "Cuma günü için Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in kıyıları ile Ardahan çevrelerinde aralıklı yağış bekliyoruz. Cuma günü Sakarya, Kastamonu, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer yağışların kuvvetli olmasını bekliyoruz. Vatandaşlarımızı bu kuvvetli yağışa karşı uyaralım. Cumartesi günü de Ordu, Giresun ve Trabzon’da yağışlar yer yer kuvvetli olabilir" diye konuştu.



"Sıcaklıklar Güneydoğu’da oldukça yüksek seyrediyor"

Ülkenin kuzey ve batısında sıcaklıkların düşüşle birlikte mevsim normalleri civarına indiğini belirten Özdemirci, şöyle devam etti:

"İç ve doğu bölgelerimizde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Özellikle iç bölgelerimizde 33-35 derece civarında sıcaklıklar hakim. Doğu Anadolu’da 30 ila 35 derece civarında sıcaklık var ama Güneydoğu’da oldukça yüksek seyrediyor, 39 ila 45 derece civarında sıcaklıklar önümüzdeki bir hafta boyunca etkisini sürdürecek."

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilendiği bölgelerde yağış beklentileri olmadığını aktaran Özdemirci, "Genellikle az bulutlu, açık bir hava hakim olacak. Malatya, Elazığ çevrelerinde 40 derece sıcaklıklar hakim. Kahramanmaraş 35 derece, Gaziantep-Kilis 42 derece civarında sıcaklıklar bir hafta boyunca etkisini gösterecek" ifadelerini kullandı.

Hava Tahmin Uzmanı Özdemirci, tatil bölgelerinde yağış beklemediklerini kaydederek, "Genellikle az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Tatil bölgelerinde sıcaklıklar 33 ila 35 dereceler civarında seyredecek" dedi.



İstanbul'a yağmur geliyor

İstanbul, Ankara ve İzmir’de beklenen hava olaylarına ilişkin de konuşan Özdemirci, şunları söyledi:

"İstanbul’da perşembe ve cuma günü için sağanak yağış beklentimiz var. Perşembe günü 28 derece sıcaklık bekliyoruz, İstanbul için mevsim normalleri civarında. Cuma günü 30 derece, cumartesi günü için az bulutlu ve açık bir hava var, 29 derece sıcaklık bekliyoruz. Ankara’da mevsim normallerinin üzerinde perşembe günü az bulutlu ve açık, 35 derece sıcaklık var. Cuma günü biraz soğuyor, hava sıcaklığı 32 dereceye kadar düşüyor. Parçalı ve az bulutlu bir hava var. Cumartesi günü için az bulutlu ve açık, 31 derece sıcaklık bekliyoruz. İzmir’de üç gün boyunca yağış beklentimiz yok, genellikle az bulutlu ve açık bir hava var. Perşembe 32, cuma 33, cumartesi de 34 derece sıcaklık bekliyoruz."

Özdemirci, vatandaşları sıcaklıklara karşı uyararak, "Özellikle ülkemizin iç ve doğu bölgelerinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığına karşı özellikle gündüz saatlerinde 11.00 ila 16.00 arasında dışarı çıkmasınlar. Şapka taksınlar, açık renkli kıyafetler giysinler, bol bol sıvı tüketsinler" dedi.