Son dönemdeki etkili olan yağışlar nedeniyle baraj doluluk oranları İstanbul'da yükseldi. İSKİ’nin yapmış olduğu açıklamaya göre, geçen yıl nisan ayının aynı döneminde baraj doluluk oranı yüzde 42,75 iken bu seviye 2024 yılında yüzde 81'e ulaştı.

BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE 81

Barajlardaki doluluk, bugün itibarıyla yüzde 81.55 olarak ölçüldü. Barajlardaki doluluk oranı şöyle:

Ömerli Barajı'nın yüzde 91,99

Darlık Barajı'nın yüzde 87,31

Elmalı Barajı'nın yüzde 88,88

Terkos Barajı'nın yüzde 86,0

Alibey Barajı'nın yüzde 67,0

Büyükçekmece Barajı'nın yüzde 76.41

Sazlıdere Barajı'nın yüzde 60,19

Istrancalar Barajı'nın yüzde 43,36

Kazandere Barajı'nın yüzde 75,62

Pabuçdere Barajı'nın yüzde 75,3