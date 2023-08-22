Kurulduğu yıldan günümüze sürekli olarak büyüyerek ve gelişerek, öğrencilere geniş bir yelpazede eğitim imkanı sunan İstanbul Aydın Üniversitesi, öğrencilere sadece akademik bilgi değil, aynı zamanda sektörün ihtiyaçlarına uygun beceriler kazandırıyor. Bu sayede mezunlar, iş dünyasına daha kolay entegre olabilmekte ve kariyerlerine başarılı bir şekilde devam edebilmekteler.

Üniversitenin sunduğu bölümler arasında mühendislik, işletme, iletişim, sağlık bilimleri, tıp. hukuk ve güzel sanatlar gibi farklı alanlar bulunuyor. Ayrıca uluslararası işbirlikleri ve değişim programları ile öğrencilere yurtdışı deneyimi kazandırma amacı güdülüyor. Bu da öğrencilerin küresel düzeyde rekabet edebilme yeteneklerini artırmalarına yardımcı oluyor.

İstanbul Aydın Üniversitesi'nin en önemli özelliklerinden biri, sektörde deneyime sahip öğretim üyelerine sahip olmasıdır. Akademik kadro, öğrencilere teorik bilginin yanı sıra gerçek dünya uygulamaları hakkında da bilgi aktarabilmektedir. Bu da mezunların iş dünyasına daha donanımlı bir şekilde hazırlanmalarını sağlamaktadır.

Sonuç olarak, İstanbul Aydın Üniversitesi Türkiye'nin en çok tercih edilen vakıf üniversiteleri arasında yer almasını, sağladığı kaliteli eğitim, geniş bölüm seçenekleri ve sektörle entegrasyonuyla hak etmektedir. Üniversite, öğrencilere hem akademik hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak bir eğitim ortamı sunmaktadır. Bu nedenle, geleceğe yönelik hedefleri olan öğrenciler için önemli bir eğitim kurumu olarak öne çıkıyor.

İstanbul Aydın Üniversitesi olarak Türkiye’nin en çok tercih edilen vakıf üniversitesi olmanın haklı gururu içerisindeyiz. Bu mutlulukla, tüm öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimizle aydınlık geleceğe birlikte yürüyoruz.

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As Istanbul Aydın University, we are honored… pic.twitter.com/Pc1cDz4WKA — İstanbul Aydın Üniversitesi (@IAUKampus) August 20, 2023

NEDEN İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ?

18 fakülte ve yüksekokulda 172 bölüm ile geniş program yelpazesi

• Yeni açılan, göklerin yeni yıldızlarını yetiştirecek Pilotaj bölümü

• 125 farklı ülkeden 6.000+ uluslararası öğrenci ile birlikte çok dilli çok kültürlü atmosfer

• Normal öğrenim süresi boyunca kesintisiz burs imkanı

• 52 ülkeden 310’un üzerinde üniversitede Erasmus plus ile yurtdışında eğitim alma şansı

• Türkiye’nin en seçkin multidisipliner üniversite teknoloji merkezlerinden: Prof. Dr. Aziz Sancar Teknoloji Merkezi

• 180 farklı lisanüstü programında geniş burs olanakları ile eğitim imkanı

• Sporda Avrupa ve Türkiye şampiyonalarında 92 şampiyonluk 408 madalya ve 203 Kupa

• İstanbul’un merkezinde, ulaşımı kolay, 150 bin metrekare açık ve 250 bin metrekare kapalı alanı ile muhteşem bir kampüs

• 7/24 açık, on binlerce basılı yayın ve ulusal, uluslararası veri tabanı erişimi olan aynı anda 3.442 kişinin yararlanabildiği Bilgi Merkezi

• 500 Dünya Üniversitesi ile akademik çalışmalar ve değişim programlarında işbirliği

• Uluslararası bağımsız kuruluşlarca yapılan ölçümleme ve rankinglerde ilk 1.000 de yer alan yenilikçi bir üniversite

• 165 Uygulama Laboratuvarı, 36 Araştırma Merkezi ve 2 UNESCO kürsüsü

• Bologna Süreci’ne dahil, diplomaları tüm dünyada tanınan, ulusal ve uluslararası akreditasyonlara sahip bir üniversite

• Turquality kapsamında global eğitim markası

• Öğrencilik hayatı boyunca başarı, spor, ihtiyaç gibi çeşitli alanlarda burs kazanma imkanı

• Çift anadal ve yandalda tam burslu eğitim imkanı

• Hibrit eğitimin öncüsü İAÜ Online Eğitim Merkezi

• Öğrencilerimizin sosyal, kültürel, sportif ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri sosyal iklim

• Geniş sosyal tesis olanakları (İAÜ Tepekent Sosyal Tesisleri)

• Mezunlarının yüzde 83.6’sını işe yerleştiren üniversite

• TİM “Türkiye’nin En Büyük 500 Hizmet İhracatçısı” ödüllerinde her yıl alınan dereceler

• 70 öğrenci kulübü ve 36 araştırma merkezi tarafından düzenlenen ve sayısı her yıl 1.000’i aşan sosyal ve kültürel etkinlikler

• Girişimci öğrenciler için, fikrin ürüne dönüştüğü kuluçka merkezleri

• Farklı sektörlerden yüz binin üzerinde çözüm ortağı ile eğitim sırasında iş dünyası ile tanışma fırsatı

• 300 yatak kapasiteli 13 ameliyathane ve 92 poliklinikten oluşan Tıp Fakültesi Hastanesi ve aynı anda 200 hastaya hizmet verebilen

• JCI yetki belgeli diş hastaneleri ile farklı bölgelerde sağlık merkezleri ile geniş sağlık altyapısı

• Sağlık, Sosyal ve Fen alanlarında özel ve multidisipliner modern laboratuvar olanakları

• Ücretsiz DGS kursları ile önlisans eğitimini lisansa tamamlama imkanı

• Yaşam Boyu Eğitim Merkezinde 150 yi aşkın programda kariyer ve kişisel gelişim eğitimleri

• Uzaktan eğitimde güçlü bilişim alt yapısı ile lider üniversite • 3000 akademik ve idari personel