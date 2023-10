İstanbul Aydın Üniversitesi 2023-2024 Akademik yılı açılış törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Milli Teknolojisi Hamlesi Türkiye’nin tam bağımsızlık iddiasıdır. 2024'te savunma sanayinde 10 milyar dolar ihracat yapılacak ” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Aydın Üniversitesi 2023-2024 Akademik yılı açılış törenine katıldı. Törende öğrencilerle bir araya gelen Kacır, akademik yılın ilk dersini “Milli Teknoloji Hamlesi” başlığıyla verdi.



Türkiye’nin askeri insansız hava aracı üretiminde dünya birincisi olduğunu vurgulayan Kacır, “Savunma sanayinde ihracatımız 240 milyon dolardı. Bu yıl 6 milyar dolara geldik. Seneye 10 milyar dolar savunma sanayi ihracatı yapacağız. Savunma ve havacılık cirosu 1 milyar dolardan 12 milyar dolara yükseldi” dedi.



Milli Teknoloji Hamlesi’nin bir yönüyle Türkiye’nin tam bağımsız yolculuğunun adı olduğunu söyleyen Kacır, “Türkiye Cumhuriyeti 100 yıl önce tam bağımsızlık iddiasıyla kuruldu. Bugün ikinci yüz yılımıza adım atarken, bu iddiayı çok güçlü bir şekilde sahiplenmeye devam ediyoruz. Ekonomik bağımsızlık ise ancak teknolojik bağımsızlığı sağlamakla mümkün. Milli Teknoloji Hamlesi Türkiye’nin kritik teknolojilerde tam bağımsızlık yolculuğudur” dedi.



“Yüksek teknoloji ihracatı 8 milyar dolar”

Türkiye’nin son 20 yılda sıfırdan bir inovasyon ekosistemi kurduğunu belirten Kacır, “Türkiye’deki Teknopark sayısı 2000’lerin başında bir elin parmaklarını geçmiyordu. Bugün ülkemizin 101 Teknopark’ı var. Bu teknoparklarda 9 bin 600 Türk teknolojik girişimi, araştırma-geliştirme ve inovasyon çalışmaları yürütülüyor. Tamamı devletimiz ve hükümetimiz tarafından destekleniyor. Türkiye’nin yüksek teknoloji ihracatı 8 milyar dolara yaklaşıyor. Ar-Ge insan kaynağımız 20 yılda 29 binden 222 bine yükselmiş durumda” diye konuştu.



“Askeri insansız hava aracı üretiminde dünyanın birincisiyiz”

Türkiye’nin birçok sektörde başarılı olduğunu söyleyen Kacır, “Bugünün Türkiye’si 30 milyar dolar otomotiv ana metal sanayiye sahip. Güneş paneli üretiminde Avrupa’nın birincisi, dünyanın dördüncüsü ve iki yıl içinde dünya birincisi olacak. Beyaz eşya üretiminde Avrupa birincisi, dünyanın ikincisi. Ticari araç, çimento üretiminde Avrupa birincisi. Askeri insansız hava aracı üretiminde dünyanın birincisi. Bu tarihte bekli de Türk milleti olarak ilk kez sahip olduğumuz seviyedir. Önümüzdeki dönemde kritik teknolojilerde bağımsızlık adımlarını güçlendirecek yüksek teknoloji ihracatımızı çok daha hızlı artıracağız” şeklinde konuştu.





“İsrail insanlık suçu işliyor”

Törende İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını da değerlendiren Kacır, “İsrail, Filistin topraklarında büyük bir insanlık suçu işliyor. Masum insanları öldürüyor. Hastaneleri bombalıyor. O hastanelerde doktorlar var, hemşireler var, hastalar var, kadınlar var, çocuklar var. Acımıyor, hepsini öldürüyor. Neredeyse bütün dünya bu zulme seyirci kalıyor. Hukuksuz bir dünyada yaşıyoruz adeta. Güçlünün kendisini haklı gördüğü ve her türlü hakkı, hukuku çiğnediği bir dünyada yaşıyoruz maalesef” dedi.



Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın ise, öğrencilere tavsiyelerde bulunduğu konuşmasında“ Mazeret değil, marifet insanı bir yerlere taşır. Yüz yılın sloganı fark oluşturmaktır. Fark oluşturmak zorundasınız. Muhalefetinizi yaşatınız. İşinize geleni değil, işinize gelmeyen konuşmaları dinleyin. Akıllı insanlar, toplumlar muhalefetini yaşatırlar. Çünkü onlar bakış açınızı geliştirecektir. Tevazu sahibi, vefakâr olun. Anne ve babanıza ve hocalarınıza saygılı olun. Bir hocadan bilgi almanın tek yolu saygılı davranmaktır. O saygıyı gösterdiğiniz müddetçe hocanızla aranızda bir gönül bağı kurabilirsiniz. 2023-2024 Akademik yılımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bahtınız ve yolunuz açık olsun” dedi.



Yeni eğitim öğretim yılının tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını ve başarılar getirmesini dileyerek konuşmasına başlayan Rektör Prof. Dr. Yadigar İzmirli ise, “Türkiye’nin en büyük şehir kampüsüne ve en kapsamlı teknolojik alt yapısına sahip vakıf üniversitesi olan okulumuzu tercih ederek, öğrenim göremeye hak kazanan sevgili öğrencilerimizi başarılarından dolayı yürekten kutluyorum. Ulusal ve uluslararası düzeyde tüm imkanları önünüze seren ve evrensel değerleri bünyesinde bulunduran üniversitemizi tercih ederek geleceğinizle ilgili verdiğiniz bu önemli kararın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.



Törenin sonunda akademik çalışmaları ile İAÜ’nün en etkili bilim insanları listesinde bulunmasına vesile olan; fikri mülkiyet hakları, girişimcilik, sanayi iş birlikleri ve dış kaynaklı proje başarıları ile de örnek akademik kimliklerini sergileyen ve genç akademisyenlere rol model olan öğretim üyeleri ödül aldı.



Stanford Üniversitesi tarafından hazırlanan Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları listesinde yer alan Prof. Dr. Lokman Talib, Prof. Dr. Beşir Şahin, Prof. Dr. Nasratullah Zarghami Soltanahmedi ve Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Şimşek, Scopus kapsamında en fazla yayına sahip öğretim üyesi Doç. Dr. Semra Bülbüloğlu, en fazla atıf sahibi öğretim üyesi Dr. Öğretim üyesi Meral Yıldırım Yalçın, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları alanındaki başarısı sebebi ile Prof. Dr. Recep Karadağ, Girişimcilik alanındaki başarısı sebebi ile Prof. Dr. Ali Okatan, sanayi işbirliği alanındaki başarısı sebebi ile Prof. Dr. Hasan Heperkan ve dış kaynaklı proje başarıları sebebi ile Dr. Öğr. Üyesi Hasan Volkan Oral ödül aldı.

Üniversitemizin 2023-2024 yılı Akademik Açılış Törenini, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla gerçekleştirdik.

