İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 6 bin 546'ya yükseldi

İsrail'in 19 gündür saldırdığı Gazze Şeridi'nde can kaybı artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu son 24 saatte 755 kişinin daha hayatını kaybettiği, toplam can kaybı sayısının 2 bin 704’ü çocuk olmak üzere 6 bin 546’ya yükseldiği bildirildi.

Yaralı sayısının ise 17 bin 439'a ulaştığı aktarıldı. Ayrıca 900'ü çocuk olmak üzere bin 600 kişinin ise hala enkaz altında olduğu belirtildi. Saldırılarda 57 sağlık kurumunda ve 25 ambulansta hasar meydana geldiği, 73 sağlık personelinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Saldırılar veya yakıt sıkıntısı nedeniyle 12 hastane ile 32 sağlık merkezinin de hizmet dışı kaldığı öğrenildi. İsrail saldırılarının Gazze Şeridi'nin güney bölgelerinde yoğunlaştığı vurgulandı.