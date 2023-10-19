Demir Kubbe (İbranice: כִּפַּת בַּרְזֶל‎), İsrailli Rafael Advanced Defense Systems şirketi[1] ve İsrail Havacılık ve Uzay Endüstrisi[1] tarafından geliştirilmiş, taşınabilir bir hava savunma sistemidir.[2] Düzenek, 4 kilometre ila 70 kilometre uzaklıktan ateşlenen ve yörüngesi, İsrail'in yaşam merkezinin dışına çıkartılacak olan kısa menzilli roketleri ve top mermilerini durdurmak ve imha etmek için tasarlanmıştır.

İsrail'de roket ve füzelerin sivil ve askeri hedeflere yönelik tehdit oluşturduğu sık sık karşılaşılan bir durum olduğundan, Demir Kubbe sistemi bu tür tehditlere karşı bir savunma mekanizması olarak tasarlanmıştır.

Demir Kubbe, hızlı tepki veren radarlar, hedef tespit ve izleme sistemleri ve füze bataryaları içerir. Sistem, roket veya füze tehditleri algıladığında bu tehditleri etkisiz hale getirmek için hedefi vuracak füzeleri fırlatır. Sistemin temel amacı, sivil yerleşim alanlarını ve askeri üsleri füzelerin veya roketlerin saldırısından korumaktır.

Demir Kubbe sistemi, 2011 yılında ilk kez kullanıldı ve Gazze Şeridi'nden atılan Kassam roketleri ve diğer benzer tehditlere karşı başarılı bir şekilde kullanıldığı bildirildi. Sistem, İsrail'e yönelik kısa menzilli balistik füze saldırılarına karşı etkili bir savunma mekanizması olarak kabul edilmektedir.

Bu sistem, İsrail'deki sivil nüfusu ve askeri tesisleri koruma amaçlı geliştirildi ve kullanıldı. Ayrıca, benzer hava savunma sistemlerinin kullanıldığı diğer ülkelerde de benzer amacı taşıyan sistemler geliştirilmiştir.