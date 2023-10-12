Diplomatik Kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İsrail ve Filistin’de yaşanan çatışmalarda, çifte vatandaşlığı bulunan bir Türk vatandaşı hayatını kaybetti.

İsrail-Hamas çatışması 6. gününde de şiddetlenerek devam ediyor. İsrail abluka altına aldığı Gazze'ye kara harekatına hazırlanıyor. Çok sayıda sivil can kayıpları yaşanıyor. İşte dün gece yarısından şuana kadar yaşanan gelişmeler

16:30 İsrail'in ablukası altındaki Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 1417'ye yükseldi. Filistin Sağlık Bakanlığı ayrıca 932'si kadın, 1531'i çocuk, 6 bin 268 kişinin yaralandığını duyurdu.

16:04 İsrail'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Blinken "Hamas'ın Filistin halkını ya da onların eşitlik, güvenlik, özgürlük, adalet ve onur içinde yaşama isteğini temsil etmediğini biliyoruz" diye konuştu.

15:47 İsrail ordusu, işgal altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya bölgesine yönelik saldırıya hazırlık olarak bölge sakinlerinin evlerini boşatmaları ve sığınaklara gitmeleri yönünde uyarıda bulundu.

15:04: Suriye yönetimine yakın basın: İsrail ordusu Şam ve Halep havalimanlarını vurdu.

14:58 Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, abluka altındaki Gazze Şeridi’ndeki sivillerin hedef alınmasının “kabul edilemez” olduğunu söyledi.

13:55 Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre İsrail ve Filistin'de yaşanan çatışmalarda, çifte vatandaşlığı bulunan bir Türk vatandaşının yaşamını yitirdiği doğrulandı.

13:30 Uluslararası Kızılhaç: Gazze'de insani durum endişe verici, sağlık sektörü çöküşün eşiğinde

13:29 BM Filistin Özel Raportörü: Gazze nüfusunun büyük bir kısmı soykırıma maruz kalıyor, İsrail sivilleri bombalamayı bırakmalı.



13:16 İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 1354'e, yaralılar da 6 bin 49'a yükseldi. Yahudi yerleşimcilerin, Nablus'ta 2 Filistinliyi öldürmesiyle işgal altındaki Batı Şeria’da 7 Ekim’den bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 31’e yükseldi.

12:52 BM Filistin Özel Raportörü: Abluka altındaki Gazze halkının kaynaklarını kesmek ve aç bırakmak, savaş suçudur ve eğer kasıtlıysa bu insanlık suçudur.

12:07 İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, yakınlarının akıbetiyle ilgili açıklama bekleyen ailelerin durumunun farkında olduklarını ancak "uzun zaman alsa da yüzde 100 doğrulama yapmaları gerektiğini" ifade etti. Sözcü Hagari, 97 aileye akrabalarının Hamas tarafından tutulduğu bilgisini ilettiklerini kaydetti.

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre Aileler Genel Merkezi Üyesi Samson Liebman, 800'den fazla kayıp başvurusu aldıklarını; başvuranların hepsinin birinci derece akraba olmadığını ifade etti. Liebman ayrıca, bilgi ve yardım sağlamak amacıyla 13 Ekim'de toplantı düzenleyeceklerini kaydetti. İsrail tarafı, rehinelerin sayısının 100'den fazla olduğunu savunurken, Hamas ise henüz net bir sayı vermedi.

12:01 İspanya, İsrail'de bulunan ve ülkeden ayrılmak için kendilerine başvuran 429 kişinin tahliyesinin tamamlandığını duyurdu.

1 Türk öldü 1 Türk kayıp

11:51 İsrail Büyükelçiliği'nin İsrail Hükümeti basın ofisinden aldığı bilgilere dayanarak yaptığı açıklamaya göre saldırılarda bir Türk vatandaşının hayatını kaybettiği ve bir Türk vatandaşının da kayıp olduğu öğrenildi.

11:41 İngiltere, İsrail-Filistin çatışması sürerken, İsrail'deki diplomatlarının ailelerini tahliye etmeye başladı.

11:40 Uluslararası Kızılhaç Komitesi: Gazze'de insani durum çok endişe verici ve tehlikeli şekilde kötüleşiyor, sağlık sektörü çöküşün eşiğinde