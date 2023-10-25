Gayrimenkul, finans, turizm, enerji ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteren İsra Holding, ASKON tarafından düzenlenen 14. Ekonomi Değerlendirme Programı’nda “Yılın En Başarılı Holdingi” kategorisinde büyük ödüle layık görüldü. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat tarafından takdim edilen ödülü İsra Holding adına Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Tavlı aldı.

ABDURRAHİM TAVLI “BİRLİKTE YÜRÜYOR, BİRLİKTE BÜYÜYORUZ”

Yeni yatırımlar için planlamalarını sürdüren İsra Holding, İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin farklı şehirlerinde faaliyetlerine başarılı bir şekilde devam ediyor. Yılın En Başarılı Holdingi ödülünün kurum için büyük önem taşıdığını ifade eden İsra Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Tavlı “Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda, bu ödülü almamızda pay sahibi olan tüm çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyor, teşekkür ediyorum. Alanında uzman bine yakın çalışma arkadaşlarımızla, sahip olduğumuz değerlerden ödün vermeden üretmeye devam ediyoruz. Çeyrek asra yaklaşan tecrübemizle bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da ülkemiz için katma değer üretmeye devam edeceğiz. İsra Holding olarak dürüst çalışmanın karşılığını her zaman aldık. Bu süreçte yatırımcılarımıza, iş ortaklarımıza hep kazandırdık. Bu aldığımız ödül için çalışmalarımızın bir meyvesi diyebiliriz. Ticaret Bakanımız Prof. Dr. Sn. Ömer Bolat’ın elinden bu ödülü almak bizim açın ayrı bir gurur vesilesi oldu. İsra Holding çatısı altındaki her bir çalışma arkadaşıma ayrı ayrı teşekkür ediyor, tüm başarılara “Birlikte Yürüyoruz” dedi.