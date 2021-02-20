banner363

banner380

banner403

banner420

Son Dakika
Taziye evleri vaka sayılarını artırıyor
Taziye evleri vaka sayılarını artırıyor
Amerikalılar Türk zeytinyağına bayıldı...
Amerikalılar Türk zeytinyağına bayıldı...
İstanbul kısıtlamaların azalmasına hazır
İstanbul kısıtlamaların azalmasına hazır
Ahmet Kural’ın yeniden yargılanmasına başlandı
Ahmet Kural’ın yeniden yargılanmasına başlandı
banner448

Muhtarlardan Başdeğirmen’e destek

Isparta’nın 44 mahalle muhtarı bir araya geldi, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret etti. Ziyarette muhtarlar, Belediye Başkanı Başdeğirmen’e destek mesajları verdi.

ISPARTA 20.02.2021, 11:06
Muhtarlardan Başdeğirmen’e destek

Isparta’nın 44 mahalle muhtarı bir araya geldi, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret etti. Ziyarette muhtarlar, Belediye Başkanı Başdeğirmen’e destek mesajları verdi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in göreve geldiğinde yapacakları tüm hizmetlerde muhtarlarla işbirliği içerisinde olacağını söylediğini ve bunun da sözde kalmadığını belirten Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi, belediye üzerinden yapılan eleştirilere tepki göstererek “Belediyemiz doğru işler yapıyor, başkanımızda dertlere derman oluyor” dedi. Büyükleblebi, “Göreve geldiğinizde ilk toplantımızı bu mecliste yapmıştık. O gün ‘biz birlikteyiz, çalışmalarımızı birlikte yürüteceğiz, muhtarlarımızla istişare içinde yürüteceğiz’ demiştiniz. O günden bu güne o söz lafta kalmadı, icraata döndü. Bunun icraata dönmesi bizimde daha çok çalışmamıza, mahalle sakinlerimizin, sokaklarımızın sorunlarının giderilmesinde daha çok imkân sağladı. Son günlerde özellikle sosyal medyada bazı mecralarda belediyemizle de ilgili ‘belediyemiz ne iş yapıyor’ gibi ithamlarda bulunuluyor. Bununla ilgili de geldik. Nasıl bir vatandaşımız bize ‘Allah razı olsun muhtarım’ dediğinde o bize güç, çalışma şevki veriyorsa bizde muhtarlar olarak mahalle sakinlerimizin adına size şevk vermek için, yapılan hizmetlerin doğru olduğunu, mahallelerimize yapılan yatırımların mahalle sakinlerimizin derdine derman olduğunu sizlere aktarıp doğru işler yapıldığını bildirmek için geldik. Sizin ilk günden beri ilk öncelik olarak yapmış olduğunuz çizgi önce vatandaşın sorunu, çilesinin bitmesiyle alakalı bir önceliğiniz var” dedi.

“Dertlere derman oluyorsunuz”

Başkan Başdeğirmen’den eleştirilere kulak asmamasını isteyen Büyükleblebi “Ve muhtarlar olarak ‘doğru yapıyorsunuz başkanım, bizlerle irtibat halindesiniz ve dertlere derman oluyorsunuz. Bununla ilgili olarak da çok çok teşekkür ediyorum” görüşlerinde bulundu.

“Sonuna kadar başkanımızın yanındayız”

Bugüne kadar ilk defa belediyeden bu kadar hizmet aldıklarını belirten mahalle muhtarları, Belediye Başkanı Başdeğirmen’e tam destek vererek, “Başkanımızı engellemeyin hizmet etmeye devam etsin. Biz 44 mahalle muhtarı olarak kenetlendik, sonuna kadar başkanımızın yanındayız” diye konuştular.

“Siz doğru yoldasınız”

Hızırbey Mahallesi Muhtarı Zeynep Yiğit, üç dönemdir muhtarlık yaptığını ve bugüne kadar ilk defa Başdeğirmen döneminde çok güzel hizmetler aldıklarını söyledi. Yiğit, “Sizin arkanızdan ‘hizmet yapmıyor, çalışmıyor’ diye konuşulanları da duyuyoruz, konuşanları kınıyorum. ‘Ağzı olan konuşur’ diyorum. Bu fesatlık, kıskançlık, koronavirüsten beter bir hastalık. Diyorum ki bunlar hasta insanlar. Buradan, sizin arkanızdan Isparta Belediyesi çalışmıyor diyen insanları kınıyorum. Meyve veren ağaç taşlanır. Siz doğru yoldasınız” dedi.

“Bir defa ‘bizim sokak temizlenmedi’ diye telefonum çalmadı”

Pazartesi günkü kar yağışını hatırlatan Karaağaç Mahallesi Muhtarı İbrahim Ayyıldız da, “Kar yağdı, bir defa ‘bizim sokak temizlenmedi’ diye telefonum çalmadı. Önceki yıllardaki mesajlar da duruyor, ‘gelmediler, gitmediler’ diye. Kimseyi kötülemiyorum ancak doğruları da söylemek istiyorum” diyerek, karla mücadeleden dolayı Başkan Başdeğirmen’e teşekkür etti.

“Lütfen engel olmayın, yıpratmaya kalkmayın”

Gülcü Mahallesi Muhtarı Hüseyin Eroğlu da, Başkan Başdeğirmen’i ve ekibini tebrik etti. Eroğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirlerini, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin takdirlerini aldığınız için özellikle Isparta’m adına çok mutluyum, sevinçliyim. Asla Cumhurbaşkanımızın dediği yoldan sapmamak için çalışmalarınız gece-gündüz devam ediyor. Biz çok mutluyuz. Bugüne kadar ağzınızdan muhalefet partililere en ufak bir sözünüzü duymadım. Isparta halkı adına burandan diyorum ki, ‘Lütfen engel olmayın, yıpratmaya kalkmayın. Biz Isparta için varız. 44 mahalle muhtarı kenetlenmiştir, Şükrü Başdeğirmen’in arkasındadır ve sonuna kadar da arkasında olacaktır” diye konuştu.

Fatih Mahallesi Muhtarı Osman Başpınar da, “Belediyemizin çalışmalarında eksiklikleri var diyorlarsa, diyen insanlar, biz 44 mahalle muhtarı olarak gelsinler bize sokak sokak nasıl iş yapıldığınız gösteririz” dedi.

“Hizmet eden her zaman eleştiriye maruz kalır”

Muhtarların ziyaretinden ve destek mesajlarından dolayı teşekkürlerini ileten Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, “Birçok muhtar arkadaşımız ‘meyve veren ağaç taşlanır’ dedi. Tabi bunu duyunca kabulleniyoruz. Biz hizmet ediyoruz ki, bizi taşlasınlar. Atalarımız bunu güzel söylemiş. Bu ‘hizmet eden her zaman eleştiriye maruz kalır’ demektir. Ancak bunu söyleyen atamız, bugünkü şartlarla bunun böyle yapılacağını düşünmemiştir. Bu sözün ilk çıktığı zamanlarla bugünkü arasında fark olduğunu bilmemiz lazım. Bugün hangi meyveyi taşlayarak düşürüyorsunuz. Elmayı, kirazı taşlayarak mı düşürüyorsunuz. Burada şuna dikkat etmemiz lazım. Taşlarken dikkatli olarak yapmak lazım. Yani insanları rencide edici, ağır sözlerle, iftiralarla, ailesine, eşine dostuna, memleketine zarar verecek şekilde yapılan her türlü çalışma meyveye atılan taş değildir. Bu çok yanlış bir şeydir. Bu şekilde hizmet eden arkadaşlarımıza, bizlere yapılan bu tür lafların Allah katında ne kadar günah olduğunu ve bunun hesabının da bu hayatın içerisinde veremiyorsa ahirette çok daha ağır şekilde vereceğini bilmelerini istiyorum” dedi.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 24 51
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 24 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Alanyaspor 24 42
6. Hatayspor 24 39
7. Gaziantep FK 24 38
8. Karagümrük 24 37
9. Antalyaspor 24 32
10. Malatyaspor 24 30
11. Göztepe 24 29
12. Sivasspor 23 28
13. Konyaspor 23 27
14. Rizespor 24 26
15. Kasımpaşa 24 26
16. Kayserispor 24 25
17. Erzurumspor 24 25
18. Başakşehir 25 24
19. Gençlerbirliği 23 20
20. Ankaragücü 23 19
21. Denizlispor 24 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 21 47
2. Samsunspor 21 43
3. İstanbulspor 21 40
4. Adana Demirspor 22 38
5. Altay 22 38
6. Ankara Keçiörengücü 22 37
7. Tuzlaspor 21 37
8. Altınordu 21 37
9. Bursaspor 21 31
10. Bandırmaspor 22 30
11. Ümraniye 22 30
12. Adanaspor 21 25
13. Balıkesirspor 21 20
14. Menemen Belediyespor 21 20
15. Boluspor 21 19
16. Akhisar Bld.Spor 21 19
17. Ankaraspor 21 13
18. Eskişehirspor 22 7
Takımlar O P
1. Man City 24 56
2. M. United 24 46
3. Leicester City 24 46
4. Chelsea 24 42
5. West Ham 24 42
6. Liverpool 24 40
7. Everton 23 37
8. Aston Villa 22 36
9. Tottenham 23 36
10. Arsenal 24 34
11. Wolverhampton 25 33
12. Leeds United 24 32
13. Southampton 23 29
14. Crystal Palace 24 29
15. Burnley 24 27
16. Brighton 24 26
17. Newcastle 24 25
18. Fulham 24 19
19. West Bromwich 24 13
20. Sheffield United 24 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 22 55
2. Real Madrid 23 49
3. Barcelona 22 46
4. Sevilla 22 45
5. Real Sociedad 23 38
6. Real Betis 24 36
7. Villarreal 23 36
8. Granada 23 30
9. Celta de Vigo 23 29
10. Athletic Bilbao 22 28
11. Levante 23 28
12. Osasuna 23 25
13. Valencia 23 24
14. Getafe 24 24
15. Cádiz 23 24
16. Deportivo Alaves 23 22
17. Eibar 23 21
18. Real Valladolid 23 21
19. Elche 21 18
20. Huesca 23 16