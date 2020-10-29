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Ispartalı muhtardan Cumhuriyet pilavı

ISPARTALI MUHTARDAN CUMHURİYET PİLAVI

ISPARTA 29.10.2020, 12:46
Ispartalı muhtardan Cumhuriyet pilavı

Isparta’da Halife Sultan Mahallesi Muhtarı Ümit İşlek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yaptığı kentin meşhur kabune pilavının üzerini et ve domates kullanarak, ay yıldız sembolü ile süsledi.

Isparta’da Cumhuriyetin 97’inci kuruluş yılı dolayısıyla renkli görüntüler yaşandı. Halife Sultan Mahallesi Muhtarı aşçı Ümit İşlek, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla özel bir pilav yaptı. Isparta’nın meşhur yemeği olan kabune pilavını yapan İşlek, kazandaki pilacın üzerine et ve domatesten yararlanarak, ay yıldız sembolü çizdi. Ayrıca pilavın üzerinde 97’inci yıl vurgusu şekledildi. Muhtar Ümit İşlek, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yaptığı pilavı, servise sundu.

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