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Isparta’da kadın girişimcilerin hedefi kırsal turizm

ISPARTA’DA KADIN GİRİŞİMCİLERİN HEDEFİ KIRSAL TURİZM

ISPARTA 06.10.2020, 12:26
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Isparta’da kadın girişimcilerin hedefi kırsal turizm

Isparta’nın Gönen İlçesi’nde 7 kadın girişimcinin bir araya gelerek kurduğu S.S. Gülgönen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 20 üyeye ulaştı. El emeği ürünlerin satışını yapan kadın girişimciler, devletten hibe desteği alarak, lavanta ve gül bahçelerinin olduğu kırsal turizmi amaçlıyor.

Isparta’nın Gönen ilçesinde kurulan kurulan S.S. Gülgönen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, yeni girişimcileri bünyesine katmaya devam ediyor. 7 kadın girişimci ile başlayan yolculuk, bugünlerde 20 kişiye ulaştı. Kooperatif ortağı kadınlar, ev şartlarında ürettikleri keçe sabunu, gül suyu, gül reçeli, salça, tarhana, erişte, bulgur, meyve ve sebze kuruları, yufka ekmek, ekşi mayalı ekmek, el açması baklava, hünnap ezmesi, gül sirkesi gibi birçok ürünü ilçe merkezindeki satıl noktasında tüketicilerin beğenisine sunuyor.

Kadın girişimcilerden kırsal turizm hedefi

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de kuruluşundan bu yana kooperatife her türlü eğitim ve rehberlik desteği veriyor. Müdürlük, S.S. Gülgönen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi için bir proje hazırlayarak Tarım ve Orman Bakanlığı’na sundu. Projenin Tarım ve Orman Bakanlığı’nca uygun görülmesi halinde alınacak hibe desteği ile Gönen yolu üzerinde satış ve pratik yiyeceklerin sunumunun yapılacak. Ayrıca projede içerisinde lavanta ve gül bahçesinin bulunduğu kırsal turizm alanı oluşturulması amaçlanıyor.

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