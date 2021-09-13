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Isparta’da 4 hırsızlık şüphelisinden 1’i tutuklandı

Isparta’da polis, evden hırsızlık ve elektrikli bisiklet hırsızlığı olaylarıyla ilgili 4 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerden 1’i tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ISPARTA 13.09.2021, 16:17
Isparta’da 4 hırsızlık şüphelisinden 1’i tutuklandı

Isparta’da polis, evden hırsızlık ve elektrikli bisiklet hırsızlığı olaylarıyla ilgili 4 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerden 1’i tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık, Oto Hırsızlık, Yan-Dol Büro Amirliği ekipleri kentte Eylül ayının ilk haftasında meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 7 ayrı evden hırsızlık olayıyla ilgili 3, elektrikli bisiklet hırsızlığı olayıyla ilgili bir şüpheli yakalandı. Şüphelilerden ele geçirilen malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.


Yakalanan şüphelilerden B.A.Ç. tutuklanırken, H.A, M.A.E ve Y.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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