Isparta Eğirdir’de korona virüs denetimi
ISPARTA'NIN EĞİRDİR İLÇESİNDE KAYMAKAM ADEM ÇELİK'İN KATILDIĞI KORONA VİRÜSE YÖNELİK DENETİMDE, VATANDAŞIN YOĞUN OLARAK BULUNDUĞU İŞ YERLERİ VE YAŞAM ALANLARI KONTROL EDİLDİ. DENETİMDE SOSYAL MESAFE, MASKE VE TEMİZLİK KONULARINDA UYARILAR YAPILIRKEN, AYNI ZAMANDA ÜCRETSİZ MASKE DAĞITILDI.
Isparta’nın Eğirdir ilçesinde Kaymakam Adem Çelik’in katıldığı korona virüse yönelik denetimde, vatandaşın yoğun olarak bulunduğu iş yerleri ve yaşam alanları kontrol edildi. Denetimde sosyal mesafe, maske ve temizlik konularında uyarılar yapılırken, aynı zamanda ücretsiz maske dağıtıldı.
İçişleri Bakanlığı’nın koordinasyonunda ’Sağlık için, hepimiz için’ sloganıyla başlatılan covid-19 tedbirlerine yönelik denetimler tüm hızıyla devam ediyor. Eğirdir’de yapılan denetime Kaymakam Adem Çelik, eşi Uzm. Dr. Ayşe Çelik, Belediye Başkanı Veli Gök ve İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Zarif katıldı. Heyet, toplu taşıma araçları, taksi durağı, market, kafeterya, kıraathane, çay bahçesi, berber ve lokanta gibi özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu iş yeri ve yaşam alanlarını denetledi. Esnaf ve vatandaşlara sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarını hatırlatan heyet, aynı zamanda ücretsiz maske dağıttı.
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