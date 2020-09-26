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Eğirdir Limanı yaklaşık 2 milyonluk yatırımla yeniden yapılıyor

LİMAN6

ISPARTA 26.09.2020, 10:30
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Eğirdir Limanı yaklaşık 2 milyonluk yatırımla yeniden yapılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Eğirdir limanı sil baştan yapılacak. Eğirdir Balıkçı Barınağı Rıhtım ve Mendirek Onarımı’na Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından start verildi. Yenileme çalışmaları çerçevesinde ana mendireğin 340 metrelik kısmının anroşman onarımı, tali mendireğin 170 metrelik kısmının anroşman onarımı, 196 metre rıhtım yapımı, 30 metre genişliğinde çekek yeri yapımı gerçekleşecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 6’ıncı Bölge Müdürü Serhan Özkanlı Eğirdir’e gelerek Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ve teknik ekiple birlikte Eğirdir Limanında inşaat alanında incelemelerde bulundu. VI. Bölge Müdürü Serhan Özkanlı, yapılacak olan onarım çalışmalarının yaklaşık 2 milyon TL değerinde olduğunu ifade etti.Dün itibari ile Liman etrafında çalışmalarını sürdüren Eğirdir Belediyesi birimleri çevreyi inşaat aşamasına hazırladı. İlk olarak 1979 yılında yapılan Eğirdir Limanı o tarihten itibaren en büyük tadilatını 2000 yılında görmüştü. Yıllar sonra sil baştan yapılacak olan Eğirdir Limanı rıhtım çalışmaları Eğirdir’e yakışır hale getirilecek.

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