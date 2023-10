UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Bulgaristan ekibi Ludogorets Razgrad ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertliler, son oynanan Hatayspor maçının 11’inden 6 değişiklik ile sahaya çıktı. Teknik Direktör İsmail Kartal, kalede İrfan Can Eğribayat ile başladı. Kartal, Sol bekte Ferdi Kadıoğlu’nun yerine Jayden Oosterwolde’ye görev verirken, orta sahada İsmail Yüksek ve Szymanski yerine Crespo ve Zajc’ı tercih etti. Hücum hattında İrfan Can Kahveci ve Edin Dzeko yerine Ryan Kent ve Michy Batshuayi forma şansı buldu.

UEFA listesinde yer almayan Samet Akaydin’in dışında, sol ayak bileğinden operasyon geçiren Serdar Aziz ile sakatlıkları devam eden Mert Hakan Yandaş ve Joshua King kadroda yer almadı.



Sarı-lacivertliler, Ludogorets’e karşı şu 11 ile çıktı:

“İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi Samuel, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Fred, Miguel Crespo, Miha Zajc, Ryan Kent, Dusan Tadic, Michy Batshuayi.”

Fenerbahçe’de; Dominik Livakovic, Doğukan Demir, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Muhammet İmre, Sebastian Szymanski, Efekan Karayazı, Edin Dzeko, Cengiz Ünder, Umut Nayir ise yedek bekledi.



Kadıköy kapalı gişe

Bu sezon iç sahada oynanan tüm maçlarda tribünleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, Ludogorets karşılaşmasında da takımlarını yalnız bırakmadı. Taraftarlar, müsabaka öncesinde tezahüratlarla takımlarını maça hazırladı.



Taraftarlardan Türk bayraklı görsel şölen

Mücadeleyi takip etmek için tribünleri dolduran taraftarlara Cumhuriyetin 100. yılı sebebiyle Türk bayrağı dağıtıldı. Taraftarlar maçtan önce ellerindeki bayrakları sallayarak görsel şölen oluşturdu. Maraton üst tribün ile iki kale arkası tribününde ise dev Türk bayrağı açıldı. Ayrıca “Yurtta sulh cihanda sulh” ve “İnsanlık galip gelsin” pankartları asıldı.